Rendkívüli

Dühöng Putyin, Kína hátba szúrta Oroszországot

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Fodor Zsóka

Megtörten vallott Fodor Zsóka – képtelen túltenni magát a fájdalmán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Hónapokkal Schmuck Andor halála után sem csillapodik szerettei fájdalma. Fodor Zsóka megtörten beszélt arról, mennyire hiányzik neki egykori „fogadott fia”, akivel 15 éven át szoros, szeretetteljes kapcsolatban élt.
Fodor ZsókaSchmuck Andorhalál

Fodor Zsóka számára az elmúlt hónapok a veszteségről és a magányról szóltak. A népszerű színésznő őszintén vallott arról, milyen mélyen megérintette Schmuck Andor halála, és hogyan próbálja feldolgozni azt a hiányt, amit egykori barátja hagyott maga után – írja a Bors

Fodor Zsóka a szemét is kisírta, képtelen feldolgozni Schmuck Andor elvesztését
Fotó: Bors

A drága Andorom temetésén hoztak széket nekem… a lelkemet is kisírtam

– mondta megtörten Fodor Zsóka, aki éveken át szinte fiaként szerette a politikust. Kapcsolatuk különleges volt: együtt utaztak, sok közös élményt éltek át, és még közös jövőt is terveztek. 

„Azt mondta nekem, ha megöregszem, kibérelünk egy házat, és vigyázunk egymásra, mint anya és fia. Ő fiamként volt jelen az életemben tizenöt évig” – emlékezett vissza szeretettel a színésznő. 

A 2025 nyarán elhunyt Schmuck Andor halálhíre az egész országot megrázta. Fodor Zsóka azóta is nehezen birkózik meg a veszteséggel. A temetésen a búcsúszalagra egyetlen mondatot írt: „Kisfiam, nem ezt ígérted.” 

Halála után teljesülhetett Schmuck Andor egyetlen kívánsága

A néhai politikus és közéleti személyiség utolsó kívánsága most teljesült. Schmuck Andor életét a szépkorúak támogatásának szentelte, és halála után sem marad folytatás nélkül ez a küldetés. Mága Zoltán, aki évtizedeken át barátja és segítője volt, most társelnökként viszi tovább a Tisztelet Társaságának ügyét.

Fodor Zsóka, és egy egész ország gyászolta a politikust

A Fiumei úti sírkertben kísérték utolsó útjára Schmuck Andort. A temetésen Nyári Károly mondott búcsúbeszédet, hiszen a két férfi barátsága évtizedekre nyúlik vissza. Schmuck Andornak sok ismerőse volt, de igazán szoros kapcsolatot csak kevés emberrel ápolt. Közéjük tartozott Fodor Zsóka is, aki úgy szerette a politikust, mintha a saját fia lenne. Fekete fátyolban, könnyeivel küszködve lépett a koporsóhoz, miközben kísérték. A virág elhelyezése után azonban összetörten sietett ki – nem bírta tovább nézni a ravatalon fekvő „fogadott fiát.”

 

