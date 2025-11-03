Megtörten vallott Fodor Zsóka – képtelen túltenni magát a fájdalmán

Fodor Zsóka számára az elmúlt hónapok a veszteségről és a magányról szóltak. A népszerű színésznő őszintén vallott arról, milyen mélyen megérintette Schmuck Andor halála, és hogyan próbálja feldolgozni azt a hiányt, amit egykori barátja hagyott maga után – írja a Bors.

Fodor Zsóka a szemét is kisírta, képtelen feldolgozni Schmuck Andor elvesztését

Fotó: Bors

A drága Andorom temetésén hoztak széket nekem… a lelkemet is kisírtam

– mondta megtörten Fodor Zsóka, aki éveken át szinte fiaként szerette a politikust. Kapcsolatuk különleges volt: együtt utaztak, sok közös élményt éltek át, és még közös jövőt is terveztek.

„Azt mondta nekem, ha megöregszem, kibérelünk egy házat, és vigyázunk egymásra, mint anya és fia. Ő fiamként volt jelen az életemben tizenöt évig” – emlékezett vissza szeretettel a színésznő.

A 2025 nyarán elhunyt Schmuck Andor halálhíre az egész országot megrázta. Fodor Zsóka azóta is nehezen birkózik meg a veszteséggel. A temetésen a búcsúszalagra egyetlen mondatot írt: „Kisfiam, nem ezt ígérted.”

Halála után teljesülhetett Schmuck Andor egyetlen kívánsága

A néhai politikus és közéleti személyiség utolsó kívánsága most teljesült. Schmuck Andor életét a szépkorúak támogatásának szentelte, és halála után sem marad folytatás nélkül ez a küldetés. Mága Zoltán, aki évtizedeken át barátja és segítője volt, most társelnökként viszi tovább a Tisztelet Társaságának ügyét.

Fodor Zsóka, és egy egész ország gyászolta a politikust

A Fiumei úti sírkertben kísérték utolsó útjára Schmuck Andort. A temetésen Nyári Károly mondott búcsúbeszédet, hiszen a két férfi barátsága évtizedekre nyúlik vissza. Schmuck Andornak sok ismerőse volt, de igazán szoros kapcsolatot csak kevés emberrel ápolt. Közéjük tartozott Fodor Zsóka is, aki úgy szerette a politikust, mintha a saját fia lenne. Fekete fátyolban, könnyeivel küszködve lépett a koporsóhoz, miközben kísérték. A virág elhelyezése után azonban összetörten sietett ki – nem bírta tovább nézni a ravatalon fekvő „fogadott fiát.”