Ez borzasztó! Ganxsta Zolee olykor meg akar ölni mindenkit

A Hír TV új műsorában, a Harsány első adásban Nagy Tímea olimpiai bajnok, Kautzky Armand színművész, az Irigy Hónaljmirigy-es Sipos Peti és Ganxsta Zolee rapper volt a vendég.

Ganxsta Zolee néhány érdekes titkot elátult magáról a Hír TV új műsorában

Ganxsta elárulta, hogy két dolog különösen megviseli az idegrendszerét: az autópálya-építések miatt kialakuló dugók és a folyamatos technológiai kihívások. Egészen pontosan elmondta: amikor beragad a forgalomba, úgy érzi, őrjöng, üti a korményt és legszívesebben „megölne mindenkit” – írja a Bors.

Ganxsta Zolee némelykor a telefonját is elhagyja

Az 59 éves előadóművész emellett azt is beismerte, a dühkitörései mellett a másik gondja, hogy képtelen nyomon követni az online életünkben szükséges jelszavakat és kódokat.

Elfelejti az e-mail címéhez tartozó jelszót, az újra kért kódokat, így rendszeresen adatvesztés áldozata lesz – vagy amikor a telefonját elhagyja, esetleg véletlenül a tengerbe ejti, vagy csak egyszerűen elromlik.

A műsor nézői kedvezően fogadták az adást: sokan dicsérték a hangulatát és azt, hogy lazán, őszintén beszélnek olyan hétköznapi dolgokról is, amelyek sokunknak ismerősek.

Gyászol a rapper

Ganxsta Zolee amúgy nagyon szomorú időszakát éli. A napokban, 97 éves korában elhunyt a zenész édesanyja, Kassai Ilona. Az előadó megrendítő bejegyzésben búcsúzott édesanyjától – ahogy azt az Origo is megírta.