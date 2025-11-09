Nem hittük el, mit vett fel Gáspár Evelin – a brit sztár sem tudott ellenállni

A hétvégén megrendezett székesfehérvári MMA mérkőzésen minden szem Gáspár Evelinre szegeződött. A fiatal influenszer egy rendkívül merész, szinte átlátszó ruhában érkezett az eseményre, amivel pillanatok alatt ellopta a reflektorfényt – írja a Bors.

Gáspár Evelin szinte átlátszó ruhában tündökölt a székesfehérvári MMA-gálán – még a híres sportolót is elvarázsolta. Fotó: MW Bulvár

Még a brit ökölvívó sem tudott ellenállni Gáspár Evelin kisugárzásának

Bár apja, Gáspár Győző is jelen volt, és számos híresség megfordult a rendezvényen, a legtöbben Evelin megjelenéséről beszéltek. A kommentelők elhalmozták dicséretekkel: „Gyönyörű vagy, Evelin! Csodálatos a kitartásod és a sok munkád!” — írta egyik rajongója.

A szinte átlátszó ruha nemcsak az online közönséget bűvölte el, hanem még a brit ökölvívó, Michael Page figyelmét is felkeltette, aki örömmel állt modellt egy közös fotó erejéig.

Gáspár Evelin gyerekeket szeretne; azt is elárulta, kitől

Az újonnan indult Nőfilter című podcast második adásában a családalapítás és a női szerepek kerültek középpontba. Gáspár Evelin őszintén mesélt arról, hogy bár korábban nem vágyott gyermekre, ma már el tudná képzelni, hogy édesanya legyen.

