Gáspár Evelin gyerekeket szeretne; azt is elárulta, kitől

Úgy érzi, most már el tudná képzelni, hogy édesanya legyen, de ehhez a megfelelő társ és stabil háttér is szükséges. Gáspár Evelin szerint nem szabad siettetni az életet, mindennek megvan a maga ideje, és ő sem szeretne semmit kényszerből csinálni – írja a Bors.

Gáspár Evelin nagy családot szeretne.

Fotó: Mediaworks Archív

Gáspár Evelin az influenszerlét árnyoldalairól

A híresség arról is beszélt, hogy az influenszerélet korántsem olyan csillogó, mint amilyennek kívülről tűnik. „Azért ez nem egy álommeló. Influenszerként kiteszed magad testileg, lelkileg, és ha kicsit is meghízom, azonnal címlapra kerül” – mondta. Hozzátette, hogy a közönség gyakran elfelejti: a külső változások mögött lelki okok is állhatnak.

Ha én abban lennék, hogy szeretnék családot, akkor biztosan bevállalnék három gyermeket, nekem is tök jó dolog, hogy van tesóm. És akkor lennének olyan adókedvezményeim is, amivel tudnék élni.

– tette hozzá a beszélgetés során. Evelin szerint a mai világban a nőknek különösen nehéz megtalálni az egyensúlyt a karrier, a magánélet és a társadalmi elvárások között.

Családalapítás és az ideális férfi

A podcastben arról is szó esett, hogy sok egykori osztálytársa már családos, miközben ő még egyedül él. Bevallotta, furcsa érzés volt az osztálytalálkozón azt mondania, hogy neki „csak egy kutyája van”. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Nem mindenkinek való a gyermek, és ez is rendben van.

A párkapcsolatokról szólva kijelentette, számára fontos, hogy a leendő párja magyar legyen, mert a közös nyelv és kultúra az önazonosság része. Bár korábban élt Miamiban és Nizzában is, ahol külföldi fiúkkal ismerkedett, úgy érzi, a valódi kapcsolódáshoz magyar férfira van szüksége. Gáspár Evelin ma már tudatosabban tekint jövőjére, és ha eljön a megfelelő pillanat, készen állna a családalapításra.