Gázrobbanásban elhunyt a híres színésznő édesanyja

Megrázó részleteket osztott meg gyermekkora egyik legfájdalmasabb emlékéről Vágó Bernadett, az Erkel Színház művésze. A színésznő Hevesi Tamás podcastjében sírva idézte fel, hogyan veszítette el édesanyját egy borzalmas gázrobbanás során, amikor mindössze négy és fél éves volt – írja a Bors.

Gázrobbanás vetett véget Vágó Bernadett édesanyja életének

A tragédia 1980-as évek végén történt, nem sokkal karácsony után. A család Zalaegerszegről tért vissza Szekszárdra, ahol egy panelház harmadik emeletén laktak. A lakásban egy ideje nem szellőztettek, és – mint később kiderült – valaki rosszul tárolt gázpalackokat, amelyekből szivárgott a gáz. A levegő megtelt a robbanásveszélyes anyaggal, és amikor egy gyertya vagy csillagszóró lángra lobbant, hatalmas detonáció rázta meg az otthont.

Belehalt a gázrobbanás okozta sérülésekbe a színésznő édesanyja

A színésznő édesanyja azonnal cselekedett: kiterelte a gyerekeit, de a tűz és a gáz miatt súlyosan megsérült. Keze és tüdeje is megégett, így már nem lehetett rajta segíteni. Pécsre szállították kórházba, ahol néhány nappal később elhunyt.

Végignéztük, de mégsem értettük, hogy hol van anya és mi történik

– emlékezett vissza a színésznő.

Vágó Bernadett elmondta, hogy bár az édesanyja elvesztése feldolgozhatatlan fájdalmat okozott, megtanulta, hogyan lehet a sötétségből fényt teremteni. „Az ember megtanul újra hinni és szeretni, mert csak így lehet tovább élni” – tette hozzá.

