Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb celebről derült ki, hogy droghasználó és nem csak a dalaiban ír róla

Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

Géczi Bea

Géczi Bea sírva vallott Fecsóval való szakításáról – megdöbbentő részletek

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Fecsó eldobta a családját a bulizás miatt” — mondta el könnyeivel küszködve az édesanya. Géczi Bea most először mesélt nyíltan arról, hogyan próbál új életet kezdeni a Fecsóval való szakítás után, és mit tanult meg a fájdalmas évek során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Géczi BeakapcsolatFecsó

Géczi Bea most először beszélt nyíltan arról, hogyan próbál talpra állni a Szegedi Ferenc, azaz Fecsóval való szakítása után. Az influenszer és háromgyermekes édesanya elárulta, hogy párja a bulizást választotta a család helyett, és bár sokáig próbálták megmenteni a kapcsolatukat, végül be kellett látnia: Fecsó sosem fog megváltozni – írj a Bors.

GécziBea, Géczi Bea,
Géczi Bea először beszélt őszintén a Fecsóval való szakításról – „Eldobta a családját a bulizás miatt” Fotó: Géczi Bea/Instagram

Géczi Bea: „Fecsó mindig a bulit választotta, én a gyerekeinket”

A Borsnak adott interjúban Géczi Bea megrendítő őszinteséggel beszélt a Fecsóval való szakításról. Elmondta, hogy évekig próbált hinni a változásban, de végül elfáradt a megcsalások és hazugságok sorozatában. „Nem volt mellettünk, nem választott minket. Egy ponton túl már nem tudtam ezt elviselni” — mondta megtörten.

A szakítás után Bea szorongással, álmatlansággal és önbizalomhiánnyal küzdött, de ma már másképp látja a világot. Szerinte nincs olyan férfi, akiért érdemes sírni, és minden erejét gyermekeibe fekteti.
 

„Fecsó mindig a bulit választotta, én a gyerekeinket. Ezt többé nem engedem” — zárta határozottan Géczi Bea.

 

Sokkoló részletek derültek ki Szegedi Fecsó szakításáról - erre senki nem számított!

Géczi Bea és Szegedi Fecsó váratlan szakítása mindenkit meglepett. A szakítás hírére megszólalt Bea exe, Mandula Ádám is. A sztáranyuka volt párja őszintén beszélt a múltról, a családi viszonyokról és arról, miért nem lát esélyt a békülésre.

Mandula Ádám drámája folytatódik – az anya kemény döntést hozott!

A gyermekbántalmazási botrány után újabb részletek kerültek napvilágra a rapper családi ügyében. Mandula Ádám egy ideig nem találkozhat kisfiával, miután az anya jogi lépéseket tett a gyermeke védelmében. Géczi Bea célja, hogy a kis Medox biztonságban nőjön fel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!