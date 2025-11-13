Géczi Bea sírva vallott Fecsóval való szakításáról – megdöbbentő részletek

Géczi Bea most először beszélt nyíltan arról, hogyan próbál talpra állni a Szegedi Ferenc, azaz Fecsóval való szakítása után. Az influenszer és háromgyermekes édesanya elárulta, hogy párja a bulizást választotta a család helyett, és bár sokáig próbálták megmenteni a kapcsolatukat, végül be kellett látnia: Fecsó sosem fog megváltozni – írj a Bors.

Géczi Bea először beszélt őszintén a Fecsóval való szakításról – „Eldobta a családját a bulizás miatt” Fotó: Géczi Bea/Instagram

Géczi Bea: „Fecsó mindig a bulit választotta, én a gyerekeinket”

A Borsnak adott interjúban Géczi Bea megrendítő őszinteséggel beszélt a Fecsóval való szakításról. Elmondta, hogy évekig próbált hinni a változásban, de végül elfáradt a megcsalások és hazugságok sorozatában. „Nem volt mellettünk, nem választott minket. Egy ponton túl már nem tudtam ezt elviselni” — mondta megtörten.

A szakítás után Bea szorongással, álmatlansággal és önbizalomhiánnyal küzdött, de ma már másképp látja a világot. Szerinte nincs olyan férfi, akiért érdemes sírni, és minden erejét gyermekeibe fekteti.



„Fecsó mindig a bulit választotta, én a gyerekeinket. Ezt többé nem engedem” — zárta határozottan Géczi Bea.

