Gelencsér Timi egyetlen szexi mozdulattal felrobbantotta a netet

Gelencsér Timi egy látványos spárgával mutatta meg, hogy a gyerekkori mozgásformák rutinját nem felejtette le.

Gelencsér Timi nem felejtette el a régi mozdulatokat

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

A műsorvezető-modellben a mozdulatok nosztalgikus érzéseket ébresztettek, és újra átérezte a gyerekkori pillanatokat, amit a sport adott – írja a Bors.

„Rengeteg emlék tört fel, és igazán nosztalgikus volt újra átélni mindazt, ami gyerekként olyan fontos volt és a biztonságot jelentette.” Bár bevallotta, hogy eleinte viccesnek találta, hogy „miért nem mennek már olyan könnyen és szépen ezek az ugrások”, azt is hozzátette, hogy boldoggá tette újra a mozgás. „Talán még most is a biztonságot jelenti, csak felnőtt fejjel – egy kicsit másképp” – írta.

Gelencsér Timit eljegyezték

Timi nem tervez versenyezni, ugyanakkor a visszatérés a mozgáshoz egyértelműen feltöltötte lelkileg, és a követők szerint is láthatóan élvezte minden pillanatát. A videó posztja alatt özönlöttek a dicséretek: „De ügyes vagy Timi! Látod, felesleges volt aggódni, hogy menni fog-e, a test emlékszik mindenre!”, „Brutális spárga, maximális pontszám”, „Nagyon ügyes vagy Timi!” – írták a kommentben Gelencsér Timi követői. A volt szépségkirálynő az év elején új házba költözött, majd nem sokkal később bejelentette az örömhírt, eljegyezte a párja – ahogy arról az Origo is beszámolt.