Gelencsér Timi szexi tánca újra meghódította a rajongókat

A vörös ruhában készült felvétel gyorsan futótűzként terjedt a közösségi oldalakon. Gelencsér Timi magabiztos, ritmusos tánca újra felhívta magára a figyelmet, nemcsak a rajongók, hanem a DWTS követői körében is.

Gelencsér Timi

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Vörös ruha és lendületes csípőmozdulatok Gelencsér Timitől

A sztár rövid, ritmusos és látványos táncmozdulatokat mutatott be, miközben egy Taylor Swift-dalra mozgott. A hosszú bőrcsizma és a fekete kesztyű még karakteresebbé tette a megjelenését. A videó gyorsan nagy figyelmet kapott, több ezren lájkolták rövid idő alatt – írja a Borsonline.hu.

A Dancing with the Stars tehetsége mindig tud újat mutatni, és ezúttal is könnyed eleganciával vonzotta magára a tekinteteket. A táncban egyszerre volt jelen a ritmusérzék, a nőiesség és a magabiztos kisugárzás. A nézők szerint ez volt az egyik legszexibb, mégis stílusos videója.

A rajongók szerint Gelencsér Timi természetes mozgása és profizmusa tagadhatatlan, amit a Dancing with the Stars óta még magasabb szintre emelt. A videóval nemcsak a férfiakat nyűgözte le, hanem a női követők is inspirációt merítettek belőle.

Gelencsér Tímea a szexi táncával ismét olyat mutatott, amitől sokaknak elakadt a lélegzete. Mint a legutóbbi elképesztő teljesítményekor.

Gelencsér Timi egyetlen szexi mozdulattal felrobbantotta a netet

Az Exatlon sztárja visszatért gyerekkori sportjához, és egy friss videóban elképesztően könnyed spárga-mozdulattal mutatta meg, hogy a rutin nem veszett el az évek során. Gelencsér Timi követői ámulnak, ő pedig bevallotta: a mozgás igazi feltöltődés számára.