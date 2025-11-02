Liptai Claudia meglepő vallomása – ezért nem látogatja Gesztesi Károly sírját

Hírlevél

Rendkívüli

Hat év telt el a tragédia óta. Január 4-én lesz hat éve, hogy Gesztesi Károly örökre itt hagyta a magyar közönséget. A legendás színész sírja a budakalászi temetőben található, ahol most kiderült, milyen állapotban van a nyughelye.
Januárban lesz hat éve annak, hogy Gesztesi Károly rosszul lett a volán mögött, és félrekormányozta autóját a Nyugati pályaudvar közelében. A mentők 50 percen át küzdöttek az életéért, de már nem tudták megmenteni. A közönség kedvenc színésze 56 évesen hunyt el.

Gesztesi Károly
Gesztesi Károly (1963-2020)
Fotó: Doktor Gödény / YouTube / képkivágás

Gondosan ápolt sír, szeretetteljes emlékezés

A BORS információi alapján a sírhely egy budakalászi domboldalon található, ahonnan a színész szeretett otthonára nyílik kilátás. Egy olvasó november 1-jén járt arra, és megnyugodott, amikor látta, hogy Gesztesi Károly sírja rendezett, friss virágokkal díszített, ami arra utal, hogy rendszeresen látogatják.

Liptai Claudia másképp gyászolja Gesztesi Károlyt

Bár sokan személyesen mennek el emlékezni, Liptai Claudia nem jár ki a temetőbe. A műsorvezető közösségi oldalán vallotta be, hogy szeretteit a szívében őrzi, mert a valóság túl erős szembesítés lenne. 

Az én halottaim a lelkemben annyira élők 

– fogalmazott, hozzátéve: mindenki máshogy dolgozza fel a veszteséget.

