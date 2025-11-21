G.w.M megható fotót posztolt kislányáról

Annak ellenére, hogy G.w.M leginkább koncertjeiről, zenéiről és autóiról posztol, időnként megmutatja családját is a követőinek. Most egy korábban nem látott képet osztott meg apró kislányáról, amely percek alatt lelkesedést váltott ki. A rajongók nem győztek áradozni a megható pillanatról, amelyre még Kulcsár Edina is reagált. A kép egy gyengéd, bensőséges pillanatot örökít meg.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

G.w.M a posztja és Kulcsár Edina reakciója

A fotón G.w.M karjaiban tartja pici, kócos hajú kislányát, Amarát, aki 2023-ban született. A rapper a posztban megható sorokat írt hozzá, kifejezve, mennyire szereti. A rajongók percek alatt elolvadtak a látványtól, és kommentek tucatjaiban áradoztak a kislány bájáról. Az internetet egy csapásra elárasztotta a szeretethullám.

A rapper szokatlanul érzelmes szöveget fűzött a fotóhoz:

De picike voltál drága szép Amarám, imádlak!

– írta. A követők megszokhatták tőle a vagány, zenés tartalmakat, ezért különösen erős hatása van, amikor megmutatja családcentrikus oldalát. A bejegyzés egy olyan ritka pillanatba enged bepillantást, amelyben G.w.M és kislánya közötti erős kötődés kerül előtérbe.

A posztot természetesen Kulcsár Edina sem hagyta szó nélkül, és szívecskés reakciókkal csatlakozott a rajongókhoz. A kislány és édesapja közötti meghitt pillanat mindenkit megérintett – számolt be a nem mindennapi esetről a Borsonline.hu.

