Megrázó titkot árult el Hajdú Péter – erre senki sem számított

Az évek során megkerülhetetlen kapcsolat alakult ki Hajdú Péter és Berki Krisztián között, hiszen a Frizbi TV műsorvezetője sokat tett azért, hogy a sportolóból lett celeb berobbanjon a médiába. A minap Berki Mazsival forgatott egy teljes napon át, ami ismét előhozta benne a régi közös emlékeket és a lezáratlan kérdéseket.

A reality forgatásain történt feszültségekről mesélt Hajdú Péter

Fotó: Kunos Attila

Mit üzent Hajdú Péternek Berki Krisztián a halála előtt?

Hajdú Péter elárulta, hogy a halála előtti időszakban Berki Krisztián szinte teljesen eltűnt a barátai elől, és a kapcsolatuk is lefagyott. Bár Hajdú nem részletezte, pontosan mit üzent neki Berki utolsó heteiben, annyit megfogalmazott: a sorokból érezhető volt a zavarodottság és a bizonytalanság, ami őt is mélyen elgondolkodtatta - írja a Bors.

Miért szakadt meg Hajdú és Berki kapcsolata a tragédia előtt?

Hajdú Péter szerint a távolság akkor kezdett nőni közöttük, amikor Berki sorozatban mondta le a reality forgatásait. A stáb három alkalommal sem tudott vele dolgozni, és senki nem értette, mi zajlik a háttérben. Emiatt végül műsorvezetői döntés született: mind Berkinek, mind Mazsinak mennie kellett a produkcióból, ami tovább fokozta a feszültséget.

Hogyan emlékezik vissza Hajdú Péter a közös munkára és a realityre?

Hajdú Péter ambivalens érzésekkel idézi fel a Van életünk forgatásait: egyrészt sok szép közös élményük volt, másrészt ez volt az az időszak, amikor először és utoljára csalódnia kellett Berki Krisztiánban. Úgy érzi, hogy a műsor körüli problémák már előrevetítették azt a mély személyes válságot, amelyből Berki végül nem tudott felállni.

