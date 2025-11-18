Hírlevél

Hajdú Péter

Megrázó titkot árult el Hajdú Péter – erre senki sem számított

A tragédia óta sok kérdés maradt megválaszolatlanul, és a napokban ismét középpontba került a történet. Hajdú Péter egy friss forgatás kapcsán idézte fel, milyen érzéseket és emlékeket őriz néhai barátjáról, Berki Krisztiánról.
Hajdú PéterFrizbi Hajdú PéterrelBerki Krisztián

Az évek során megkerülhetetlen kapcsolat alakult ki Hajdú Péter és Berki Krisztián között, hiszen a Frizbi TV műsorvezetője sokat tett azért, hogy a sportolóból lett celeb berobbanjon a médiába. A minap Berki Mazsival forgatott egy teljes napon át, ami ismét előhozta benne a régi közös emlékeket és a lezáratlan kérdéseket.

Hajdú Péter
A reality forgatásain történt feszültségekről mesélt Hajdú Péter
Fotó: Kunos Attila

Mit üzent Hajdú Péternek Berki Krisztián a halála előtt?

Hajdú Péter elárulta, hogy a halála előtti időszakban Berki Krisztián szinte teljesen eltűnt a barátai elől, és a kapcsolatuk is lefagyott. Bár Hajdú nem részletezte, pontosan mit üzent neki Berki utolsó heteiben, annyit megfogalmazott: a sorokból érezhető volt a zavarodottság és a bizonytalanság, ami őt is mélyen elgondolkodtatta - írja a Bors.

Miért szakadt meg Hajdú és Berki kapcsolata a tragédia előtt?

Hajdú Péter szerint a távolság akkor kezdett nőni közöttük, amikor Berki sorozatban mondta le a reality forgatásait. A stáb három alkalommal sem tudott vele dolgozni, és senki nem értette, mi zajlik a háttérben. Emiatt végül műsorvezetői döntés született: mind Berkinek, mind Mazsinak mennie kellett a produkcióból, ami tovább fokozta a feszültséget.

Hogyan emlékezik vissza Hajdú Péter a közös munkára és a realityre?

Hajdú Péter ambivalens érzésekkel idézi fel a Van életünk forgatásait: egyrészt sok szép közös élményük volt, másrészt ez volt az az időszak, amikor először és utoljára csalódnia kellett Berki Krisztiánban. Úgy érzi, hogy a műsor körüli problémák már előrevetítették azt a mély személyes válságot, amelyből Berki végül nem tudott felállni.

Hajdú Péter nagy lépésre készül

Új időszak kezdődik a népszerű műsorvezető életében: végre pont kerülhet egy régóta halogatott ígéret végére. Hajdú Péter most már biztos abban, hogy elérkezett az ideje a nagy döntésnek, és jövőre valóra váltja, amit korábban többször elhalasztott.

Berki Mazsi lánya négyéves lett

A kislány, aki a szemünk láttára nő fel, most újabb mérföldkőhöz érkezett. Berki Mazsi lánya november 4-én ünnepelte negyedik születésnapját, amit édesanyja szeretettel és tudatossággal szervezett meg. A meghitt ünneplésen nem a drága ajándékok, hanem a közös pillanatok kapták a főszerepet.

 

 

