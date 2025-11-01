Legendák, akik nem élhették meg a halottak napját – megható összeállítás

A halottak napja nemcsak a szerettekről szól, hanem azokról az ikonokról is, akik a nevükkel, tehetségükkel és személyiségükkel nyomot hagytak a világban.

Halottak napja 2025 - Gyertyát értük: „Ők már odaát vannak”

Fotó: Pexels

Halottak napja: Az év legmegrendítőbb veszteségei – sztárok, akik 2025-ben távoztak

Az elmúlt egy évben számos ismert és szeretett ember búcsúzott el tőlünk. Színészek, zenészek, műsorvezetők, sport- és közéleti ikonok – mindannyian örök emléket hagytak maguk után - írja a BORS.

Schmuck Andor – a nyugdíjasok örök szószólója

A mindig mosolygós politikus július 14-én hunyt el, miután életmentő kezelésre volt szüksége.

Halála hatalmas sokként érte az országot, a pontos körülmények máig nem tisztázottak.

Kassai Ilona – egy legendás hang örökre elnémult

Ganxsta Zolee édesanyja, a 97 éves Kossuth-díjas színművész mindössze három nappal ezelőtt távozott.

Temetésének időpontja még nem ismert, de biztosan sokan kísérik majd utolsó útjára.

Bényi Ildikó – a képernyő egyik legszelídebb hangja

Az „Önök kérték” műsorvezetője március 11-én, mindössze 55 évesen hunyt el.

Lánya, Tótfalusi Fanni viszi tovább az örökségét, átvéve a műsorvezetői szerepet.

Ozzy Osbourne és Hulk Hogan – két legenda, két nap különbséggel

A Black Sabbath ikonikus frontembere évek óta küzdött betegségeivel.

A pankrátor-színész halála viszont teljesen váratlanul érte a világot – a rajongók máig nem hiszik el, hogy már nincsenek köztünk.

Diane Keaton és Robert Redford – Hollywood nagyjai távoztak

A két Oscar-díjas legenda filmjein generációk nőttek fel.

Keaton halála 2025. október 11-én sokkolta a világot, Redford pedig szeptember közepén hunyt el, 89. születésnapja után nem sokkal.

Miért fontos megemlékezni ezen a napon?

Halottak napján nemcsak gyertyát gyújtunk – kapcsolódunk.

Emlékezünk azokra, akik mosolyt csaltak az arcunkra, meghatottak bennünket, vagy erőt adtak egy nehéz pillanatban.