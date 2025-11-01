Legendák, akik nem élhették meg a halottak napját – megható összeállítás

A halottak napja nemcsak a szerettekről szól, hanem azokról az ikonokról is, akik a nevükkel, tehetségükkel és személyiségükkel nyomot hagytak a világban.
Halottak napja: Az év legmegrendítőbb veszteségei – sztárok, akik 2025-ben távoztak
Az elmúlt egy évben számos ismert és szeretett ember búcsúzott el tőlünk. Színészek, zenészek, műsorvezetők, sport- és közéleti ikonok – mindannyian örök emléket hagytak maguk után - írja a BORS.
Schmuck Andor – a nyugdíjasok örök szószólója
A mindig mosolygós politikus július 14-én hunyt el, miután életmentő kezelésre volt szüksége.
Halála hatalmas sokként érte az országot, a pontos körülmények máig nem tisztázottak.
Kassai Ilona – egy legendás hang örökre elnémult
Ganxsta Zolee édesanyja, a 97 éves Kossuth-díjas színművész mindössze három nappal ezelőtt távozott.
Temetésének időpontja még nem ismert, de biztosan sokan kísérik majd utolsó útjára.
Bényi Ildikó – a képernyő egyik legszelídebb hangja
Az „Önök kérték” műsorvezetője március 11-én, mindössze 55 évesen hunyt el.
Lánya, Tótfalusi Fanni viszi tovább az örökségét, átvéve a műsorvezetői szerepet.
Ozzy Osbourne és Hulk Hogan – két legenda, két nap különbséggel
A Black Sabbath ikonikus frontembere évek óta küzdött betegségeivel.
A pankrátor-színész halála viszont teljesen váratlanul érte a világot – a rajongók máig nem hiszik el, hogy már nincsenek köztünk.
Diane Keaton és Robert Redford – Hollywood nagyjai távoztak
A két Oscar-díjas legenda filmjein generációk nőttek fel.
Keaton halála 2025. október 11-én sokkolta a világot, Redford pedig szeptember közepén hunyt el, 89. születésnapja után nem sokkal.
Miért fontos megemlékezni ezen a napon?
Halottak napján nemcsak gyertyát gyújtunk – kapcsolódunk.
Emlékezünk azokra, akik mosolyt csaltak az arcunkra, meghatottak bennünket, vagy erőt adtak egy nehéz pillanatban.
Ők már nincsenek közöttünk — de a történeteik, szerepeik és zenéik tovább élnek.