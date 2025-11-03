A TV2-n újabb izgalmas epizóddal tér vissza a Házasság első látásra. A 3. évad talán legfelkavaróbb részében a párok egy rendhagyó csoportterápia keretein belül találkoznak, ahol a szakértők segítségével mélyreható lelki utazásra indulnak. Az ülés során olyan érzések és titkok kerülnek felszínre, amelyek alapjaiban rengethetik meg a kapcsolatokat – írja a Bors.

Feszült pillanatok és érzelmi vihar: jön a Házasság első látásra legfelkavaróbb része

A könnyek és őszinte vallomások ezúttal sem maradnak el: Kármen és Dani, Rita és Sanya, valamint Rebeka és Zsolt újra szembesülnek egymás sérelmeivel. A feszültség egyre nő, és a nézők izgatottan várhatják, vajon a terápiás beszélgetések közelebb hozzák-e a párokat, vagy végleg eltávolítják őket egymástól.

Bombanő miatt omolhat össze Sanya házassága?

A Házasság első látásra aktuális évada így is tele van konfliktusokkal és drámai fordulatokkal, addig Sanya és Rita házassága inkább kellemetlenül feszengős, mintsem romantikus. A páros egy táncórára látogatott, ahol Tóth Katica, a táncoktató került a férfi fókuszába – nagyon is.

Csend és döbbenet ült a Házasság első látásra stúdiójára

Megtörten vallott gyerekkori traumáiról Janicsek Attila, Miló Viki férje. Attila elmondta, hogy mindössze négy-öt éves lehetett, amikor először szembesült egy traumával. Testvérével gyermekként játszottak, amikor rábukkantak egy levélre, amelyet egy másik nő írt az apjuknak. A felfedezés hatalmas veszekedést robbantott ki a szülők között. Az édesanyja ki akart ugrani az ablakon, az apjuk tartotta vissza.