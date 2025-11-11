Elmondása szerint az Instagramja az adások óta szinte felrobbant és rengeteg rajongói üzenetet kap. A Házasság első látásra forgatása alatt Ricsi és felesége, Vas Réka fokozatosan próbálták megtalálni az összhangot, de kapcsolatuk most válságban van – írja a Bors.

A Házasság első látásra Ricsije érzelmi hullámvasúton ül.

Fotó: Horváth Ricsi/Instagram

Pikáns képeket kap a Házasság első látásra sztárja

Ricsi ugyanakkor pozitívan emlékszik vissza a műsorra, mert önazonosnak látja magát a képernyőn. Elárulta, hogy jól szórakozik a róla készült mémeken és élvezi, ha felismerik az utcán. A népszerűség nem zavarja, sőt örömmel fogadja a rajongók érdeklődését.

Az Instagramom nagyon bepörgött, sok kommentet kapok, és hát privátban elég sok utalás, mondjuk úgy, korhatáros üzenet is érkezik, és sok-sok fotó

– mesélte élvezettel a reality sztár.

Azt is hozzátette, hogy minden korosztályból kap visszajelzéseket, ami számára meglepő és megtisztelő. A Mokkában arról beszélt, hogy számára a műsor egyfajta önismereti utazás volt. Elmondása szerint sosem járt korábban pszichológusnál, de itt szembenézett a saját érzelmi elakásaival. Ricsi szerint ezért volt fontos, hogy részt vegyen ebben a különleges kísérletben. Azt ígérte, a nézők még számíthatnak tőle meglepetésekre.

A Házasság első látásra Ricsije és Réka végül együtt maradnak?

November 18-án visszatért a TV2 képernyőjére a Házasság első látásra című párkereső műsor, ahol ismét 6 nő és 6 férfi kereste a szerelmet. Horváth Ricsi dekoratív feleséget kapott maga mellé Vas Réka személyében, akivel fokozatosan kezdtek összecsiszolódni, ám valami mégsem klappolt, és jelenleg úgy tűnik, véget ér a házasságuk.

A Házasság első látásra legfelkavaróbb része

A 3. évad talán legfelkavaróbb részében a párok egy rendhagyó csoportterápia keretein belül találkoztak, ahol a szakértők segítségével mélyreható lelki utazásra indultak. Az ülés során olyan érzések és titkok kerültek felszínre, amelyek alapjaiban rengették meg a kapcsolatokat.