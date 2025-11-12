„Egy szünet jót tenne… az életünk végéig” – A Házasság első látásra utolsó reménysugara is kihunyt

A Házasság első látásra szereplői közül többen is nehéz időszakon mennek keresztül. Anna és Peti már kimondták a válást, míg Réka és Ricsi kapcsolata is válságba jutott. Úgy tűnt, hogy Deák Rebeka és Horváth Zsolt lesz az egyetlen stabil páros, ám a legutóbbi epizódban náluk is elszakadt a cérna – írj a Bors.
Zsolt és Rebeka házassága válságban – a Házasság első látásra nézői ledöbbentek
Zsolt, aki grafikusként dolgozik, már a nászút során megérezte, hogy nincs jövőjük:
„Ő egy királylány, akinek nem a herceg kell, hanem egy szolgáló az udvarba” – fogalmazott keserűen.
A feleségét „egocentrikus p*csának” nevező férfi szerint Rebeka mindig azt érzi, hogy körülötte forog a világ. Amikor a szakértők kérésére megpróbált vele őszintén beszélni, a nő szerinte azonnal támadásként kezelte.
A legutóbbi epizódban Zsolt és Rebeka közös dalt próbáltak rögzíteni, ám a helyzet hamar elmérgesedett. Rebeka gúnyosan megjegyezte:
„Ezt most elengedném. Nálam éppen nem süt veled a nap.”
Erre Zsolt elvesztette a türelmét, és dühösen reagált:
„Ne csináld már ezt! Mit drámázol?! A k*rva életbe! Nem lehet húsz percet úgy eltölteni, hogy ne legyen valami baj.”
Végül a férfi a kamerák előtt fakadt ki teljesen:
„Egy szünet jót tenne kettőnknek. Mondjuk az életünk végéig.”
A Házasság első látásra Zsoltja tehát nyíltan kimondta, hogy kapcsolatuk menthetetlennek tűnik. Hogy a műsor pszichológusainak sikerül-e közbelépni, az a szerda esti adásból derül majd ki.
