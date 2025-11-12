„Egy szünet jót tenne… az életünk végéig” – A Házasság első látásra utolsó reménysugara is kihunyt

A Házasság első látásra szereplői közül többen is nehéz időszakon mennek keresztül. Anna és Peti már kimondták a válást, míg Réka és Ricsi kapcsolata is válságba jutott. Úgy tűnt, hogy Deák Rebeka és Horváth Zsolt lesz az egyetlen stabil páros, ám a legutóbbi epizódban náluk is elszakadt a cérna – írj a Bors.

Horváth Zsolt és Deák Rebeka a Házasság első látásra legújabb részében – a házasságuk válságba került. Fotó: TV2

Zsolt és Rebeka házassága válságban – a Házasság első látásra nézői ledöbbentek

Zsolt, aki grafikusként dolgozik, már a nászút során megérezte, hogy nincs jövőjük:

„Ő egy királylány, akinek nem a herceg kell, hanem egy szolgáló az udvarba” – fogalmazott keserűen.

A feleségét „egocentrikus p*csának” nevező férfi szerint Rebeka mindig azt érzi, hogy körülötte forog a világ. Amikor a szakértők kérésére megpróbált vele őszintén beszélni, a nő szerinte azonnal támadásként kezelte.

A legutóbbi epizódban Zsolt és Rebeka közös dalt próbáltak rögzíteni, ám a helyzet hamar elmérgesedett. Rebeka gúnyosan megjegyezte:

„Ezt most elengedném. Nálam éppen nem süt veled a nap.”

Erre Zsolt elvesztette a türelmét, és dühösen reagált:

„Ne csináld már ezt! Mit drámázol?! A k*rva életbe! Nem lehet húsz percet úgy eltölteni, hogy ne legyen valami baj.”

Végül a férfi a kamerák előtt fakadt ki teljesen:

„Egy szünet jót tenne kettőnknek. Mondjuk az életünk végéig.”

A Házasság első látásra Zsoltja tehát nyíltan kimondta, hogy kapcsolatuk menthetetlennek tűnik. Hogy a műsor pszichológusainak sikerül-e közbelépni, az a szerda esti adásból derül majd ki.

