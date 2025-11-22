Tarol az interneten Herceg Erika és versenyzője „halózása”

Herceg Erika és Ádám Attila párosa egyre nagyobb figyelmet kap a Megasztár rajongóitól. A versenyző és mesterének könnyed, játékos kapcsolata nemcsak a kamerák előtt, de a közösségi médiában is óriási visszhangot keltett – írja a Bors.

Balról: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis a Megasztár zsűrijében

Fotó: Bors

Herceg Erika és Ádám Attila együtt „halóztak”

Az elődöntőre készülve Ádám Attila egy váratlan húzással szórakoztatta Erikát: saját, jellegzetes szlengjét tanította neki, miközben nevetve odavetette a szót: „halózzunk”. A „halózás” jelenete pillanatok alatt bejárta a Facebookot, és kevesebb mint egy nap alatt átlépte az egymilliós megtekintést, jelezve, mennyire kíváncsiak a nézők Attilára és mesterére, Herceg Erikára.

A Megasztár történetében mindig is voltak versenyzők, akik nem pusztán énekhangjuk miatt váltak emlékezetessé, hanem egyedi karakterükkel is kitűntek.

Herceg Erika szerint Ádám Attila pontosan ilyen: természetes, ösztönös és kiszámíthatatlan.

Herceg Erika sírva vallott

A Megasztár harmadik élő show-ja egyszerre hozott könnyeket és katarzist. Herceg Erika számára ez volt az este, amikor először vesztett el egy versenyzőt – a búcsú nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mélyen megérintette.

Mindent elmondott az anorexiájáról

Herceg Erika, a Megasztár ismert éne­kesnője, az utóbbi időben sok támadást kapott a külseje miatt. Többen anorexiával vádolták, ő azonban határozottan cáfolta a híreszteléseket. Elmondása szerint a betegsége miatt eleve nem engedhetné meg magának az éhezést.