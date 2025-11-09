Herceg Erika sírva vallott – drámai este a Megasztárban!

A Megasztár szombat esti adása igazi érzelmi hullámvasút volt — a mesterek és a versenyzők is nehéz döntések elé kerültek. Herceg Erika eddig veretlenül haladt, de most eljött a pillanat, amikor búcsúznia kellett egyik tanítványától, Németh Beától – írja a Bors.

Herceg Erika őszintén vallott a Megasztár drámai estéjéről — elárulta, hogyan érintette Németh Bea kiesése, és mi inspirálta új dalát, a „Sebzett”-et

Fotó: Markovics Gábor

„Több héten át dolgozol együtt, és kötődsz hozzájuk. Amikor eljön a búcsú ideje, azt nem lehet szavakba önteni” — mondta megrendülten az énekesnő a műsor után.

A zsűritagok között is érezhető volt a feszültség — Curtis, Marics Peti és Tóth Gabi is reagáltak az eseményekre, Erika pedig a tőle megszokott karakán módon állt ki versenyzői mellett.

A drámai pillanatok után jött a megkönnyebbülés: Herceg Erika „Sebzett” című új dalát is előadta élőben, amit vastaps kísért. Az énekesnő szerint ez a produkció inkább egy érzelmi üzenet volt, mintsem egy nagy visszatérés.

„Nem célom aktívan visszatérni, de ezzel a dallal talán segíthetek sok sebzett szívnek” — vallotta.

A közönség és a mestertársak is meghatódva fogadták az előadást, amely tökéletesen illeszkedett a Megasztár hangulatához. A műsor végén kiderült, hogy heten folytatják tovább a versenyt, a tét pedig egyre nagyobb.

