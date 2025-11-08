Újabb árulkodó jel: tényleg válságban lehet Hódi Pamela házassága

Korábban minden évben megemlékezett házassági évfordulójukról a közösségi oldalán, idén azonban a szerelmes bejegyzés elmaradt. Hódi Pamela helyette egy olyan fotót tett közzé, amelyen a nyakában lógó kereszt kapta a főszerepet – sokak szerint ez többet jelent egyszerű vallási szimbólumnál – írja a Bors.

Hódi Pamela házasságát már hosszú ideje rejtély övezi.

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Hódi Pamela hit felé fordulása

A kommentelők között többen úgy vélik, Hódi Pamela most a hitben keres menedéket, ahogyan azt több más ismert nő is tette már egy kapcsolat lezárása után. Mások viszont emlékeztettek arra, hogy Pamela korábban is beszélt vallásosságáról, így a mostani poszt nem feltétlenül utal házassági válságra.

Megváltozott a családi kép

A követők azt is észrevették, hogy Tóth Bence az utóbbi időben ritkábban jelenik meg felesége és gyermekeik mellett nyilvános eseményeken. Ez további találgatásokat indított el, köztük hűtlenségről szóló pletykákat is, bár ezekre egyik fél sem reagált.

Hódi Pamela a párkapcsolati nehézségeiről

Egy korábbi interjúban Hódi Pamela arról beszélt, hogy nehezen épített újra bizalmat a kapcsolatában, és a múltbeli csalódásai miatt eleinte tartózkodó volt. Tóth Bence azonban sokat dolgozott azon, hogy egységes családként működjenek, és támogassák egymást a mindennapokban.

Elmaradt évfordulós ünneplés

Már egy tavalyi cikkünkben is említettük, hogy a házaspár elfelejtette megünnepelni évfordulójukat, amit a rajongók akkor is intő jelnek tartottak. A mostani csend és a vallásos posztok sokak számára ennek a folyamatnak a folytatását jelzik, bár egyelőre minden csupán találgatás.