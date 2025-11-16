Horváth Csenge cicit villantott - forró képek!

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít. A legújabb, bőrdzsekis és body-s fotója újra bizonyította, mennyire magabiztosan mozog a kamerák előtt - írja a Bors.

Horváth Csenge új fotója ismét felforrósította a közösségi médiát - Fotó: MW Bulvár

Miért figyel mindenki Horváth Csenge új fotóira?

A kihívó fotó pillanatok alatt elárasztotta a kommentmezőt. A rajongók szerint egyszerre merész és stílusos a megjelenése, és nem véletlen, hogy ez a bejegyzés is rekordgyorsasággal gyűjtötte a lájkokat. A fotó hatására Fésűs Nelly lánya ismét reflektorfénybe került, és sokak szerint ez még csak a kezdet.

Mű vagy igazi? Horváth Csenge a melleiről beszélt

Horváth Csenge ismét megmutatta, hogy nem jön zavarba a külsejét érintő találgatásoktól, és olyan választ adott, amire kevesen számítottak. A modell elegánsan, mégis határozottan reagált azoknak, akik szerint ajkai és mellei nem természetesek. Csenge egy frappáns összehasonlítást is megosztott, amivel sokak véleményét finoman helyre tette. A kommentelők között persze volt, aki tovább feszegette a témát, ám Csenge egyetlen mondattal elhallgattatta a kétkedőket.

A magánélete is téma

Horváth Csenge körül sorra születnek a pletykák, amelyek az utazásairól és magánéletéről szólnak.