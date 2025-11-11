Mű vagy igazi? Horváth Csenge a melleiről beszélt

A Bors közzétette, hogy Horváth Csenge egy összehasonlító fotót posztolt magáról, amelyen 2020-as és 2025-ös képei láthatók egymás mellett, ezzel is bizonyítva, hogy mindössze felnőtt, nem pedig plasztikáztatott.

Horváth Csenge

Fotó: MW Bulvár

Horváth Csenge lezárta a találgatásokat

A kommentelők közül többen a mellméretét kezdték elemezni, mire Fésűs Nelly lánya frappánsan válaszolt.

A női mell jelentős része zsírszövetből áll, ami változik a testsúly függvényében. De ha majd egyszer megcsináltatom, ígérem, megmondom, kinél”

– jegyezte meg a 22 éves modell.

Horváth Csenge ezzel végleg lezárta a találgatásokat, és sokan dicsérték, amiért humorral és eleganciával kezelte a támadásokat. Ismét bebizonyította, hogy nemcsak gyönyörű, hanem intelligens és önazonos nő is.

