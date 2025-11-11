Hírlevél

Rendkívüli

Hirtelen felbukkant az eltűnt orosz külügyminiszter, és mindent elmondott

Horváth Csenge

Mű vagy igazi? Horváth Csenge a melleiről beszélt

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Fésűs Nelly lánya nem hagyta szó nélkül a külsejét érintő rosszindulatú találgatásokat. Horváth Csenge reagált azokra a véleményekre, amelyek szerint ajkai és mellei nem természetesek.
Horváth Csenge

A Bors közzétette, hogy Horváth Csenge egy összehasonlító fotót posztolt magáról, amelyen 2020-as és 2025-ös képei láthatók egymás mellett, ezzel is bizonyítva, hogy mindössze felnőtt, nem pedig plasztikáztatott. 

Horváth Csenge – Fotó: MW Bulvár
Horváth Csenge
Fotó: MW Bulvár

Horváth Csenge lezárta a találgatásokat

A kommentelők közül többen a mellméretét kezdték elemezni, mire Fésűs Nelly lánya frappánsan válaszolt. 

A női mell jelentős része zsírszövetből áll, ami változik a testsúly függvényében. De ha majd egyszer megcsináltatom, ígérem, megmondom, kinél”

– jegyezte meg a 22 éves modell. 

Horváth Csenge ezzel végleg lezárta a találgatásokat, és sokan dicsérték, amiért humorral és eleganciával kezelte a támadásokat. Ismét bebizonyította, hogy nemcsak gyönyörű, hanem intelligens és önazonos nő is. 

