Horváth Tamás nem úgy reagált a kiesésre, ahogy sokan várták

Horváth Tamás hétről hétre szívét-lelkét tette a produkciókba, mégsem érez csalódottságot amiatt, hogy búcsúznia kellett a Sztárban Sztár All Stars műsorából. Elmondása szerint rengeteget adott neki a műsor: új barátokat szerzett, emlékezetes átalakulásokat élhetett át, és rádöbbent, hogy néha nem a győzelem, hanem maga az út a fontos - írja a Bors.

Emlékezetes pillanat: Horváth Tamás Natalia Oreiróként lépett színpadra - Fotó: MW Bulvár

Mit mondott Horváth Tamás a Sztárban Sztár kiesése után?

A kiesés után nyugodtan, mosolyogva nyilatkozott: szerinte „ha ki kell esni, akkor így kell kiesni”. Külön öröm volt számára, hogy a végén Veréb Tamással állt a színpadon, akit fantasztikus előadónak tart. Úgy érzi, sokat tanult a műsorból, és hálás azért, hogy ennyi szeretetet kapott a nézőktől.

Az énekes szerint az átalakulások rengeteget tanítottak - Fotó: MW Bulvár

Hogyan élte meg a műsort és az átalakulásokat az énekes?

Horváth Tamás minden kihívást vállalt, még a női ruhás, magassarkús szerepléseket is, amelyekből több emlékezetes pillanat született. Jennifer Lopeztől Natalia Oreiróig számos híresség bőrébe bújt, és rájött, mennyire élvezi a táncot, amit a jövőben sem szeretne elengedni. A műsorban töltött két hónap ugyan leterhelte a mindennapjait, de úgy érzi, megérte.

Liptai Claudia vallomása mindenkinek könnyeket csalt a szemébe

Az ünnepi időszak még távol van, de a műsorvezető már most látványos karácsonyi hangulatot teremtett maga körül. Liptai Claudia egy hosszú Instagram-bejegyzésben árulta el, miért érzi úgy, hogy idén is jóval korábban kell elkezdenie a karácsonyi készülődést. Gyerekkori, fájdalmas emlékekről és az elveszett, nyugodt ünnepi pillanatok pótlásáról vallott, miközben érdi cukrászdáját is ünnepi díszbe öltöztette, hogy másoknak is átadhassa a számára most már gyógyító várakozás élményét.

Lékai-Kiss Ramóna a férjéről vallott

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja szereti az extrém kollekciókat, de a hétköznapi kényelmes viseletek sem állnak távol tőle. A műsorvezető elárulta mit szól férje a nem mindennapi szettekhez.