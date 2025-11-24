Hunyadi Donatella nehéz döntést hozott

Hunyadi Donatella fiatal kora ellenére már most komoly eredményeket tudhat magáénak, és napról napra keményen dolgozik azon, hogy még magasabb szintre emelje tudását. A Zeneakadémia operaénekes mesterszakára való bekerüléssel bizonyította, hogy tehetsége és kitartása révén bármeddig eljuthat – írja a Bors.

Hunyadi Donatella

Fotó: Facebook

Donatella elárulta, hogy jelenleg minden energiáját tanulmányaira fordítja, mert a legnagyobb álma, hogy egyszer az Operában dolgozhasson.

Óriási öröm lenne számomra, ha egyszer az Operában énekelhetnék. Most ez lebeg előttem, de külföldi lehetőségeket is szívesen megfontolok

– mesélte.

A fiatal művész már rendelkezik klasszikus énekesi diplomával, most pedig az ország egyik legrangosabb képzésén, az opera mesterszakon folytatja tanulmányait. Énekmesterrel dolgozik, ének-, színészmesterség- és szerepgyakorlat-órái vannak – utóbbin már teljes operaszerepeket sajátít el.

A művész korábban modellként kezdte, és sokáig úgy tűnt, ez lesz az útja. Az éneklés azonban mindent megváltoztatott. „A klasszikus képzés végleg eldöntötte, hogy mivel szeretnék foglalkozni. A modellkedés megmaradt kedves hobbinak” – mondta.

