Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella nehéz döntést hozott

Fiatal kora ellenére rendkívül tudatosan építi karrierjét a tehetséges énekesnő. Hunyadi Donatella ma már egyértelműen látja, merre szeretne tartani, és kitartó munkával nap mint nap közelebb kerül az álmaihoz.
Hunyadi Donatella fiatal kora ellenére már most komoly eredményeket tudhat magáénak, és napról napra keményen dolgozik azon, hogy még magasabb szintre emelje tudását. A Zeneakadémia operaénekes mesterszakára való bekerüléssel bizonyította, hogy tehetsége és kitartása révén bármeddig eljuthat – írja a Bors. 

Hunyadi Donatella vadító fekete ruhában hódította meg a rajongókat
Hunyadi Donatella
Fotó: Facebook

Donatella elárulta, hogy jelenleg minden energiáját tanulmányaira fordítja, mert a legnagyobb álma, hogy egyszer az Operában dolgozhasson. 

Óriási öröm lenne számomra, ha egyszer az Operában énekelhetnék. Most ez lebeg előttem, de külföldi lehetőségeket is szívesen megfontolok

 – mesélte. 

A fiatal művész már rendelkezik klasszikus énekesi diplomával, most pedig az ország egyik legrangosabb képzésén, az opera mesterszakon folytatja tanulmányait. Énekmesterrel dolgozik, ének-, színészmesterség- és szerepgyakorlat-órái vannak – utóbbin már teljes operaszerepeket sajátít el. 

A művész korábban modellként kezdte, és sokáig úgy tűnt, ez lesz az útja. Az éneklés azonban mindent megváltoztatott. „A klasszikus képzés végleg eldöntötte, hogy mivel szeretnék foglalkozni. A modellkedés megmaradt kedves hobbinak” – mondta. 

