Rendkívüli

Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

Hunyadi Donatella

Upsz! Hunyadi Donatella mellei kis híján elszabadultak szexi minijéből

A fiatal énekesnő ismét bebizonyította, hogy tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet. A fiatal modell legújabb halloweeni fotójával szó szerint felrobbantotta az Instagramot, hiszen a dögös fekete ruhás szettben pózoló Hunyadi Donatella láttán a rajongók elnémultak.
Hunyadi Donatella legújabb Instagram-bejegyzésével ismét magára vonta a figyelmet. Kiszel Tünde lánya egy forró, testhez simuló, rövid fekete ruhában mutatta meg tökéletes alakját, amely mély dekoltázsával és neccharisnyás megjelenésével még inkább kihangsúlyozta nőies vonásait – írja a Bors. 

Hunyadi Donatella vadító fekete ruhában hódította meg a rajongókat
Hunyadi Donatella vadító fekete ruhában hódította meg a rajongókat 

A 24 éves sztár nem mindennapi szettben érkezett egy halloweeni buliba, ahol magabiztosan és kacéran nézett a kamerába. Bejegyzéséhez mindössze annyit írt: „Halloween ’25”, a kép pedig pillanatok alatt elárasztotta az Instagramot lájkokkal és bókokkal. 

„Bomba, mint mindig!” – írta egy rajongója., „Elképesztően szép vagy” – írta egy másik. 

A szexi fotókat a Bors oldalán megtekintheti!

Megjelent Kiszel Tünde jubileumi naptára 

A Kiszel Tünde-naptár hosszú évek óta állandó szereplője a falaknak, és a 2025-ös jubileumi kiadás most Horvátországban készült, tengerparti hangulatban. A fotókat a jól ismert Budai Tibor készítette, a borítón szereplő ruha pedig Király Beáta munkája. A stáb idén családias lett: Tünde lánya, Hunyadi Donatella sminkelte a fotózásokra édesanyját. 

Perzselő fotósorozattal jelentkezett be Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella megjelenésével ismét reflektorfénybe került. A modell a közösségi oldalán osztott meg egy új portrét, amelyben elegáns és magabiztos nőként állt a kamerák elé. Az új képeken teljesen más stílusban látható, mint amit eddig megszokhattunk tőle, és ezzel ismét bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni rá.

 

