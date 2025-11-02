Upsz! Hunyadi Donatella mellei kis híján elszabadultak szexi minijéből

Hunyadi Donatella legújabb Instagram-bejegyzésével ismét magára vonta a figyelmet. Kiszel Tünde lánya egy forró, testhez simuló, rövid fekete ruhában mutatta meg tökéletes alakját, amely mély dekoltázsával és neccharisnyás megjelenésével még inkább kihangsúlyozta nőies vonásait – írja a Bors.

Hunyadi Donatella vadító fekete ruhában hódította meg a rajongókat

A 24 éves sztár nem mindennapi szettben érkezett egy halloweeni buliba, ahol magabiztosan és kacéran nézett a kamerába. Bejegyzéséhez mindössze annyit írt: „Halloween ’25”, a kép pedig pillanatok alatt elárasztotta az Instagramot lájkokkal és bókokkal.

„Bomba, mint mindig!” – írta egy rajongója., „Elképesztően szép vagy” – írta egy másik.

Megjelent Kiszel Tünde jubileumi naptára

A Kiszel Tünde-naptár hosszú évek óta állandó szereplője a falaknak, és a 2025-ös jubileumi kiadás most Horvátországban készült, tengerparti hangulatban. A fotókat a jól ismert Budai Tibor készítette, a borítón szereplő ruha pedig Király Beáta munkája. A stáb idén családias lett: Tünde lánya, Hunyadi Donatella sminkelte a fotózásokra édesanyját.

Perzselő fotósorozattal jelentkezett be Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella megjelenésével ismét reflektorfénybe került. A modell a közösségi oldalán osztott meg egy új portrét, amelyben elegáns és magabiztos nőként állt a kamerák elé. Az új képeken teljesen más stílusban látható, mint amit eddig megszokhattunk tőle, és ezzel ismét bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni rá.