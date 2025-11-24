Itt a nagy bejelentés! Jáksó László visszatér, nem is akárhol!

A TV2 új műsorral jelentkezik: érkezik A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz!. A produkció a népszerű amerikai The Hustler taktikai vetélkedő jogain alapul, és hamarosan Magyarországon is képernyőre kerül, méghozzá Jáksó László műsorvezetővel – írja a Bors.

Jáksó László lesz a műsorvezetője a TV2 új taktikai vetélkedőjének, A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! műsorának.

Fotó: TV2

A műsorvezető kilétét a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában leplezték le: egy titokzatos maszkos alak jelent meg, akinek személye folyamatos találgatások tárgya volt.

Végül kiderült, hogy Jáksó László lesz a Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! magyar verziójának házigazdája.

A Szemfényvesztő egy különleges taktikai játék: a történet egy kastély könyvtárszobájában játszódik, ahol öt játékos közösen próbál válaszolni a kérdésekre, hogy minél több pénzt gyűjtsenek. A csavar azonban az, hogy közöttük mindig ott van a szemfényvesztő – a versenyző, aki minden kérdésre előre tudja a választ, és nem a saját tudására támaszkodik. A játékosok feladata leleplezni a szemfényvesztőt; ha ez nem sikerül, a megtévesztő viheti haza a nyereményt.

