Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

TV2

Itt a nagy bejelentés! Jáksó László visszatér, nem is akárhol!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A TV2 új, izgalmas műsorral rukkol elő. Hamarosan érkezik A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz!. Végre az is kiderült, hogy Jáksó László fogja vezetni az izgalmas műsort!
Link másolása
Vágólapra másolva!
TV2Jáksó Lászlóműsor

A TV2 új műsorral jelentkezik: érkezik A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz!. A produkció a népszerű amerikai The Hustler taktikai vetélkedő jogain alapul, és hamarosan Magyarországon is képernyőre kerül, méghozzá Jáksó László műsorvezetővel – írja a Bors

Jáksó László lesz a műsorvezetője a TV2 új taktikai vetélkedőjének, A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! műsorának.
Jáksó László lesz a műsorvezetője a TV2 új taktikai vetélkedőjének, A Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! műsorának.
Fotó: TV2

A műsorvezető kilétét a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában leplezték le: egy titokzatos maszkos alak jelent meg, akinek személye folyamatos találgatások tárgya volt. 

Végül kiderült, hogy Jáksó László lesz a Szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! magyar verziójának házigazdája. 

A Szemfényvesztő egy különleges taktikai játék: a történet egy kastély könyvtárszobájában játszódik, ahol öt játékos közösen próbál válaszolni a kérdésekre, hogy minél több pénzt gyűjtsenek. A csavar azonban az, hogy közöttük mindig ott van a szemfényvesztő – a versenyző, aki minden kérdésre előre tudja a választ, és nem a saját tudására támaszkodik. A játékosok feladata leleplezni a szemfényvesztőt; ha ez nem sikerül, a megtévesztő viheti haza a nyereményt. 

Nagyot villantott a TV2 sztárja 

Dávid Petra, a TV2-n futó Házasság első látásra korábbi szereplője ismét megmutatta, hogy a kitartás és a következetesség csodákra képes. A fitneszversenyző őszintén mesélt arról, minek köszönheti, hogy bomba formában van. 

Nagy dobással készül a Megasztár felfedezettje? 

Meglepetéssel készül a TV2 népszerű zenés műsorában Kökény Lali: saját dalt ír, amelyben az eddigi hónapok érzései és nehézségei köszönnek vissza. A 19 éves versenyző a kritikák, a Megasztár légköre és az otthoni szeretet inspirációjából alkotott. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!