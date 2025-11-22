Joshi Bharat olyan bejelentést tett, amire senki sem számított

A friss interjúban Joshi Bharat őszintén beszélt arról, hogy párjával, Kiss Virággal milyen terveik vannak a közeljövőre. A döntés súlya nagyobb, mint gondolnánk, és nem a klasszikus lagzi körül forog. Az azonban biztos: valami fontos mérföldkő közeledik.

Joshi Bharat és párja között már megvolt az eljegyzés (illusztráció) Fotó: Asad Photo Maldives/pexels

Joshi Bharat és Kiss Virág esküvője: Mikor érkezik a lagzi?

Joshi Bharat és Kiss Virág régóta építik közös életüket, amelynek alapja a mély érzelmi összhang. A jegyben járás óta nem kapkodnak semmivel, hiszen szerintük a legfontosabb dolgok már megszülettek kettejük között. A műsorvezető többször hangsúlyozta: minden lépésüket nyugalom és szeretet vezérli.

Bár a rajongók hónapok óta találgatják, mikor jöhet a nagy nap, a pár továbbra sem sürgeti a hivatalos ceremóniát. Joshi Bharat szerint az esküvő szimbolikája már most része a kapcsolatuknak, papírok nélkül is. Úgy érzik, amit mások egy lagzival ünnepelnek, náluk már a mindennapok része.

A fordulópont, amely felértékel mindent a kapcsolatukban

A műsorvezető úgy fogalmazott: számukra most nem az esküvő kitűzése a legfontosabb, hanem egy sokkal mélyebb közös cél. A pár már dolgozik rajta, és úgy tűnik, hogy ez a döntés nagy hatással lehet a jövőjükre. Joshi Bharat egy mosollyal annyit árult el:

Ha lesz fejlemény, szólunk. Az a lényeg, fogadalmat tettünk, és van az ujjunkon gyűrű. Egyelőre nekünk ez tökéletesen elég

– mesélte a Borsnak.

A rendkívüli hírekről a Borsonline.hu segítségével számoltunk be önöknek.

Joshi Bharat és Kiss Virág

Joshi Bharat párját, Kiss Virágot főleg szinkronszínésznőként ismerheti a közönség: ő volt Natalia Oreiro magyar hangja a Vad angyalban, de olyan produkciók szinkronjában is közreműködött, mint például a Róma, az Office, a Lost – Eltűntek, a Firefly, az Esküdt ellenségek vagy a Baywatch.

