L.L. Junior nem bírta sokáig egyedül!

A Sztárbox gáláján már kéz a kézben jelent meg L.L. Junior és Frey Tímea, mintha mi sem történt volna. A páros korábban látványosan szakított, most mégis együtt mutatkoztak a nyilvánosság előtt. Egy bennfentes szerint azonban kapcsolatuk inkább egy hullámvasúthoz hasonlít, mintsem egy harmonikus szerelemhez – a hírességek közti se veled se nélküled kapcsolat egyre inkább a figyelem középpontjába kerül.

Junior és Frey Tímea ismét együtt mutatkoztak a Sztárbox gálán

Fotó: Bors

Miért szakított és békült ki újra L.L. Junior és Frey Tímea?

A Bors információi szerint a rapper és a táncos többször próbálták lezárni egymással a közös múltat, de valahogy mindig visszatalálnak egymáshoz. Egy ismerősük szerint Junior számára Frey Tímea társasága inspiráló, míg a fiatal táncos számára az ismertség hozhat előnyöket.

A szakítás után néhány héttel ismét közös fotók kerültek elő, amelyek újra elindították a találgatásokat a celebkapcsolatról.

Sokan úgy vélik, a pár nyilvános megjelenései túlzottan színpadiasak, és mintha inkább a figyelemre építenének, mint az érzelmekre. Junior és Tímea ugyanakkor tagadják, hogy kapcsolatuk csak látszat lenne, de a rajongók szerint a történetük már inkább egy reality-sorozatba illene, mint a való életbe.

Ez már kínos? – Junior nem áll le

L.L. Junior ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen a közönség – még akkor is, ha nem ő volt az est főszereplője. A rapper fellépése alatt olyan pillanatokat hozott, amelyekről a rajongók azóta is vitatkoznak.

Furcsa húzással állt elő L.L. Junior

A rapper szakítási hullámba keveredett. L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolatát sokan követhetetlennek tartják, és nem véletlen: a történet kísértetiesen emlékeztet arra, amit korábban Dárdai Blankával élt át. A nyilvános üzengetések, közösségi oldalakra feltöltött régi fotók és a rajongók megtévesztése újfent felkorbácsolták az indulatokat.



