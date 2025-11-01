10 karcsúsító divattipp, amitől azonnal karcsúbbnak tűnik

Az ősz beköszöntével sokan érzik úgy, hogy a nyári könnyedség után kicsit nehezebben mozognak a kilók — és ez a ruhákon is meglátszik. Ilyenkor még fontosabb, hogy olyan szetteket válasszon, amelyek előnyösen formálják az alakot, és segítenek kiemelni mindazt, amit szeret. A karcsúsító tippek ebben nyújtanak gyors és látványos segítséget - írja a BORS.

10 karcsúsító divattipp

Fotó: pexels

10 karcsúsító divattipp – így csalhat néhány centit!

Ha kicsit szorosabbak lett a nadrágok, akkor nem a bő zsákruhák jelentik a megoldást. A jó szabások, a V-kivágás, egy jól választott melltartó vagy egy hosszabb kardigán máris karcsúbb sziluettet formál. Egy sötét leggings + bővebb tunika párossal pedig azonnal optikailag megnyújthatja az alakját – kényelmesen és stílusosan!

A monokróm szettek, a finom ráncolások és az okosan használt rétegek is csodákra képesek.

A lényeg: ne a hasra irányuljon a fókusz, hanem a legszebb részeire!

Kíváncsi a 10 legjobb karcsúsító ruhatippre képekkel? A BORS oldalán megtalálja.

Őszi divattrend: régi kedvenc tért vissza

Az idei őszi szezon nagy divatja a kordbársony, amely nemcsak eleganciát, hanem kényelmet is biztosít viselőjének. Legyen szó munkáról, randevúról vagy hétvégi sétáról, ez az anyag garantáltan minden tekintetet Önre szegez.

Visszatérhet a divattrend is, ami rengeteg embert felháborít

Egy darabig úgy tűnt, hogy végleg kimentek a divatból a luxust jelképező szőrmekabátok és kiegészítők, amelyekhez sokan ugyanakkor az állatkínzást, az állatok leölését társították. Az utóbbi időben azonban több divatháznál újra feltűntek ezek a ruhadarabok.