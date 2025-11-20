Mi történik itt? Kárpáti Rebeka csaknem pucéran repült Ember Márk karjaiba

A Legénybúcsú című új magyar vígjáték forgatásáról olyan meglepő és látványos pillanatok kerültek elő, amelyek azonnal felkeltették a rajongók figyelmét. A kulisszák mögött készült fotók egyik legemlékezetesebb jelenete, amikor Kárpáti Rebeka fehérneműben, hevederekkel a magasba emelve repül Ember Márk karjai felé. A stáb szerint a felvétel nemcsak fizikailag volt kihívás, hanem az egyik legviccesebb és legizgalmasabb rész is lett a filmben – írja a Bors.

Film kedvéért dobta le a textilt Kárpáti Rebeka

A forgatás napján Kárpáti Rebeka szexi, mégis nőies megjelenéssel vetette bele magát a feladatba, amelyben humor, akció és látványos elemek keveredtek. A színésznő hófehér, csipkés fehérneműben tündökölt, és magabiztos kisugárzása tökéletesen illett a vígjáték merész, játékos hangulatához.

A kulisszafotók alapján jól látszik, hogy a színészek között remek volt az összhang. Ember Márk és a férfi szereplők nemcsak elkapni és megtartani próbálták Rebekát a levegőben, hanem közben maguk is egy hevederrendszeren lógtak.

A közösségi médiában megosztott képek pillanatok alatt több ezer lájkot és kommentet gyűjtöttek. A rajongók odavoltak Kárpáti Rebeka dögös megjelenéséért, a jelenet humoráért és a film ígéretes hangulatáért.

Decemberben kerül a mozikba Szente Vajk Legénybúcsú című filmje, amelyben Candy karakterét Kárpáti Rebeka alakítja. A fiatal színésznő számára ez a szerep nemcsak szakmai kihívás volt, hanem egyben kapaszkodó is a nehéz időszakban, amelyen éppen akkor ment keresztül. A filmforgatás idején Rebeka életében egyszerre volt jelen a szakmai siker és a személyes mélypont. „A magánéletem talán nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás, mert akkor éppen minden összeomlott körülöttem. Egyszerre éltem meg életem legnehezebb, legszörnyűbb időszakát és a legnagyobb szakmai kihívást is, hiszen közben forgattam a számomra legfontosabb és legkedvesebb filmet” – vallotta be.

