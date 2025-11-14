Megtörte a csendet Kathi Béla özvegye, szívszorító nyilatkozatot tett

A legendás testépítő tragikusan korai halála mélyen megrázta rajongóit és az egész sportvilágot. Kathi Béla özvegye a tragédia óta először szólalt meg nyilvánosan, beszélve a gyász feldolgozásáról és a család erejéről – írja a Bors.

Kathi Béla özvegye először beszélt nyilvánosan a tragédia óta – Fotó: Bors

Kathi Béla emléke a Superbody versenyen

A múlt héten rendezték meg a 28. Superbody testépítőversenyt, ahol a legrangosabb kategória mostantól Kathi Béla nevét viseli. Az elhunyt testépítőt formázó díjat özvegye, Salamon Dia adta át. Dia azt nyilatkozta, hogy kislányuk, Jázmin, valamint a család és a barátok támogatása segíti őt a továbblépésben; férje hagyatéka az, hogy mindig menni kell tovább, még a nehéz időkben is.

Videóban emlékezett meg férjéről

A tragikus balesetben meghalt sportoló gyászoló felesége korábban megrendítő felvételt tett közzé. Kathi Béla özvegye közös képeikből állított össze videót.

Kathi Béla leghíresebb beszéde

A legendás testépítő tragikus halála után az Origo beszámolt Kathi Béla leghíresebb beszédéről, ami az egész közösségi médiát bejárta és mindenkit szíven ütött.