Kautzky Armand

Ezt kevesen tudják Kautzky Armandról – a magyar James Bond titkai

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
A ma hatvanegy éves színész teljes gőzzel dolgozik, új szerepekre készül, és töretlenül szereti a szakmáját. Kautzky Armand neve mára egyet jelent a színházi eleganciával és a magyar szinkronművészet legmagasabb szintjével – pályája és személyisége valódi legendává tette őt.
A Jászai Mari-díjas Kautzky Armand hangját generációk ismerik: ő volt Pierce Brosnan, azaz James Bond magyar hangja, de számos más ikonikus film- és sorozatszereplő is az ő orgánumával szólalt meg magyarul.

Kautzky Armand
Kautzky Armand személye egyet jelent a karizmával és eleganciával
Fotó: Mediaworks Archív

Bár a szinkron hozta meg számára az országos ismertséget, a szerdán 61 éves színművész számára mindig is a színház jelentette az igazi otthont. Már gyermekkorától a kulisszák között érezte jól magát, hiszen édesapja, Kautzky József is elismert színész volt, így a pályaválasztása szinte természetesnek tűnt – írja a Bors.

Komoly drámákban és könnyed zenés darabokban is játszott

A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után rögtön a közönség kedvencévé vált: szerepei között egyaránt megtalálhatók komoly drámák és könnyed zenés darabok. A színpad világában Armand mindig is a pontosság, az intelligencia és az érzelmi mélység megtestesítője volt. De szinkronszínészként is kivételes pályát futott be. 

A kilencvenes évektől kezdve ő testesítette meg a magyar James Bondot, hangja pedig azóta is egyet jelent a karizmával és eleganciával, no és Pierce Brosnannel. 

Mint kiderült, a szerep elnyeréséért neves kollégájával, Hirtling Istvánnal és Friderikusz Sándorral is versenyzett, ám végül az ő hangja volt a legmeggyőzőbb – a közönség pedig azóta is hozzá köti a legendás karaktert.

Kautzky Armand nem lassít

Bár ma már hat évtizednyi élet és több mint négy évtizednyi pálya áll mögötte, Kautzky Armand nem lassít. Rendszeresen lép fel a Madách és az Operettszínház színpadán, és továbbra is a minőségi, igényes szórakoztatás híve. 

Vallja, hogy a színházban minden este újrakezdés, minden előadás új élet. 

Ez a hit és alázat az, ami 61 évesen is igazi legendává teszi őt.

Az életében három éve volt egy komolyabb törés, 22 év után elköltözött a felesége tőle. A színész a solymári házukban maradt.

 

