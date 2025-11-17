Rendkívüli műsorváltozás: a TV2 ma este visszahoz valamit, amit sokan hiányoltak!

A TV2 rendkívüli műsorváltozást jelentett be, amely már november 17-én életbe lép. A népszerű műtárgy-kereskedő show, a Kincsvadászok a korábbinál hangsúlyosabb időpontot kap, ennek megfelelően pedig minden más műsor is új sávba kerül. – írja a Bors.

A Kincsvadászok miatt teljesen átalakul a TV2 esti műsorrendje. Fotó: Nánási Pál / TV2

A Házasság első látásra mostantól már 19:20-kor indul, így korábban tér vissza a képernyőre. Ezt követi 20:40-től a legújabb évaddal érkező Kincsvadászok, amelyben ismét különleges és értékes tárgyak érkeznek a stúdióba.

Kincsvadászok — új évad, új sztorik, nagy licitek

A Till Attila által vezetett műsor szakértői csapata változatlan: Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett a már jól ismert kereskedők — Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor — várják az izgalmas felhozatalt.

Az új epizódokban lesz minden, amiért a műsort szeretni lehet: különleges történetű festmények, szobrok, ékszerek, porcelánok, valamint igazi kuriózumok, mint egy MIG pilóta sisak, egy régi tűzoltóautó vagy egy indonéziai riksa.

Így alakul át a TV2 esti menetrendje

19:20 — Házasság első látásra

20:40 — Kincsvadászok

22:00 — Legyen Ön is Milliomos!

A kvízrajongók tehát rögtön a licitek után folytathatják az estét Palik László műsorvezetésével.

