Hatalmas bejelentést tett Király Linda – a szerelméről van szó

Király Linda belátta, hogy gyerekkori szerelmével, Simonnal nem működött a dolog, nem volt közös jövőjük, ezért szakítottak tavaly. Ezek után az öngyógyításra fókuszált az énekesnő, egyáltalán nem törődött a magánéletével. Nem akart szerelmes lenni, de máshogy alakult: egy munkamegbeszélésből több órás beszélgetés, majd párkapcsolat lett, írja a borsonline.hu.

Király Linda szerelmes, új párja mellett kicsattan a boldogságtól – Fotó: MW-Bulvár

Király Linda fejlődni tud a szerelme mellett

Az énekesnő új szerelme egyelőre szeretne a háttérben maradni, de a híresség elárulta, hogy még sose érezte magát ennyire szeretve, elmondása szerint a párja az apró figyelmességek nagy mestere.

Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmák. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rá gondolok

– mondta Király Linda.

Súlyos betegségéről beszélt Király Linda

Nemrégiben írtunk az Origón is arról, hogy sok megpróbáltatáson ment keresztül az énekesnő, mégis erősebb, mint valaha. Király Linda őszintén mesélt fogyásáról, betegségeiről és párkapcsolatáról is.

Váratlanul egyedül maradt Király Linda

Az Origón is hírt adtunk arról, hogy Király Lindát váratlanul hagyta magára az amerikai párja: több hónapot terveztek együtt tölteni, a zenei producernek azonban haza kellett utaznia. Simon Stewart nagy lehetőséget kapott, amire nem tudott nemet mondani: hiába tervezte, hogy a következő hónapokat Lindával tölti Magyarországon, idő előtt visszatért az Egyesült Államokba.



