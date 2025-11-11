Kísértés Kerim új dallal üzen az exének

Kerim Khalilt a legtöbben Kísértés Kerim néven ismerik.

Kísértés Kerim egy dallal búcsúzik a volt barátnőjétől

Fotó: TV2

A fiatal zenész a TV2-n futó A Kísértés című műsor lezárásával párhuzamosan továbblépett zenei karrierjében, és a most debütáló új dallal – saját bevallása szerint – „búcsúzik, és egy lánynak is üzen”.

Az egyiptomi származású zenész korábban inkább botrányairól volt ismert.

Többek között azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy részegen vezetett, amiért elvették a jogosítványát. Most azonban érzékenyebb, érzelmesebb oldalát mutatja meg előadóként.

Kiderül, milyen irányt vesz a Kísértés Kerim zenei útja

„Félig arab, félig magyar zene, ez készül… beletettünk egy kis keleti hullámot” – mesélte Kerim a Borsnak. A dalban azt is megfogalmazza, hogy „el kell mennie annak a személynek, aki nem oda tartozik” – utalva arra, hogy a szám egyfajta lezárás is az életében.

Az énekes azt is elárulta, több új projekten is dolgozik, és azt ígéri, hamarosan közös dalokat is hallhatnak tőle neves előadókkal.

Az új szerzemény még a héten megjelenik a zenei platformokon, és a rajongók már most izgatottan várják, milyen irányt vesz a Kísértés Kerim zenei útja.

A napokban A Kísértés Anitája teregette ki a szennyest. Kiderült, Kerimmel a műsor után is próbálták folytatni, de a való életben nem illettek össze.