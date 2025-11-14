Nem bírta a terhelést Kiszel Tünde honlapja – ilyen érdeklődés még nem volt a naptára iránt!

Hírlevél

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Óriási érdeklődés övezi a frissen bemutatott naptárat, a rajongók szerint a közéleti személyiség oldala a túlterheléstől vált elérhetetlenné. Kiszel Tünde ikonikus naptára minden évben hatalmas rajongótábort mozgat meg – és úgy tűnik, idén még nagyobb lett a felhajtás.
Kiszel TündekalendáriumHunyadi Donatellanaptárdíva

A Kiszel Tünde által bemutatott 2026-os kalendárium bemutatóján hosszú sorok kígyóztak, a rajongók pedig alig várták, hogy személyesen is találkozhassanak a naptárdívával. A jubileumi, huszonötödik kiadás különlegessége, hogy először külföldön, Horvátország festői helyszínein készültek a fotók – a tengerparti hangulat teljesen új színt adott a népszerű sorozatnak.

Kiszel Tünde
Kiszel Tünde
Fotó: Instagram/kiszeltunde

Tünde elárulta, mennyire meghatotta az óriási érdeklődés, és azt is, hogy lánya, Hunyadi Donatella készítette ezúttal a sminkjét.

Hunyadi Donatella - pont mint édesanyja - tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet. 

Összeomlott Kiszel Tünde honlapja? – Egyre többen panaszkodnak

A Redditen többen arról számoltak be, hogy vásárlás közben váratlan technikai hiba miatt nem működött Kiszel Tünde honlapja. A legtöbben a fizetési felületig jutottak, ahol a rendszer leállt – sokan azt feltételezik, hogy a hatalmas érdeklődés terhelhette túl az oldalt.

25 éve minden falon: Kiszel Tünde naptára jubileumot ünnepel!

Más felhasználók szerint a probléma csak átmeneti lehetett, hiszen később már gond nélkül működött a shop.

A teljes cikket, illetve Kiszel Tünde interjúját a BORS oldalán olvashatja.

 

 

