Nem bírta a terhelést Kiszel Tünde honlapja – ilyen érdeklődés még nem volt a naptára iránt!

A Kiszel Tünde által bemutatott 2026-os kalendárium bemutatóján hosszú sorok kígyóztak, a rajongók pedig alig várták, hogy személyesen is találkozhassanak a naptárdívával. A jubileumi, huszonötödik kiadás különlegessége, hogy először külföldön, Horvátország festői helyszínein készültek a fotók – a tengerparti hangulat teljesen új színt adott a népszerű sorozatnak.

Kiszel Tünde

Fotó: Instagram/kiszeltunde

Tünde elárulta, mennyire meghatotta az óriási érdeklődés, és azt is, hogy lánya, Hunyadi Donatella készítette ezúttal a sminkjét.

Hunyadi Donatella - pont mint édesanyja - tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet.

Összeomlott Kiszel Tünde honlapja? – Egyre többen panaszkodnak

A Redditen többen arról számoltak be, hogy vásárlás közben váratlan technikai hiba miatt nem működött Kiszel Tünde honlapja. A legtöbben a fizetési felületig jutottak, ahol a rendszer leállt – sokan azt feltételezik, hogy a hatalmas érdeklődés terhelhette túl az oldalt.

Más felhasználók szerint a probléma csak átmeneti lehetett, hiszen később már gond nélkül működött a shop.

