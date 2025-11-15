Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

Látta?

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

Kiszel Tünde

Hatalmasat villantott Kiszel Tünde az Operaházban - fotó

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A naptárdíva legutóbb a Magyar Állami Operaházban villantotta meg ikonikus stílusát. Kiszel Tünde egy elegáns fekete ruhában és hozzá illő blézerrel érkezett, és nem csupán szépségével, hanem kifinomult divatérzékével is lenyűgözött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiszel Tündedivatnaptárceleboperaház

Kiszel Tünde „felrobbantotta” az Operaházat.

Kiszel Tünde
Kiszel Tünde naptára minden évben slágercikk
Fotó: Szabolcs László

A naptárdíva nemrég nézte meg a Magyar Állami Operaházban Richard Wagner Lohengrin című mesterművét. 

Tündi egy letisztult, fekete estélyi ruhát viselt, melyet egy elegáns blézerrel egészített ki. 

Kiegészítőként arany kézitáska tette teljessé az összhatást, amit magához szorítva pózolt a kameráknak – írja a Bors.

Kiszel Tündét agyon dicsérték

Rajongói imádják a megjelenését – az Instagram-poszt alatt özönlenek a dicsérő kommentek: „Outfit nagyon bomba”, „Csodálatos nézel ki Tünde” – írják a követők. Ez a stílusos megjelenés azonban nem az első alkalom, amikor Kiszel Tünde egyszerre elegáns és szexi: korábban már több operalátogatása során mutatott mély dekoltázsos ruhát, miközben a divat világába is finoman illesztette klasszikus kultúra iránti rajongását. 

A kép láttán kijelenthetjük, Tünde pontosan tudta, hogyan teremtsen harmóniát elegancia és nőiesség között.

Sorban álltak Kiszel Tünde új naptáráért

A hét híre amúgy az volt - ahogy azt az Origo is megírta -, hogy nem bírta a terhelést Kiszel Tünde honlapja – ilyen érdeklődés még nem volt a naptára iránt! A jubileumi, huszonötödik kiadás bemutatóján hosszú sorok kígyóztak, a rajongók alig várták, hogy személyesen is találkozhassanak a naptárdívával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!