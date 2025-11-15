Hatalmasat villantott Kiszel Tünde az Operaházban - fotó

Kiszel Tünde „felrobbantotta” az Operaházat.

Kiszel Tünde naptára minden évben slágercikk

Fotó: Szabolcs László

A naptárdíva nemrég nézte meg a Magyar Állami Operaházban Richard Wagner Lohengrin című mesterművét.

Tündi egy letisztult, fekete estélyi ruhát viselt, melyet egy elegáns blézerrel egészített ki.

Kiegészítőként arany kézitáska tette teljessé az összhatást, amit magához szorítva pózolt a kameráknak – írja a Bors.

Kiszel Tündét agyon dicsérték

Rajongói imádják a megjelenését – az Instagram-poszt alatt özönlenek a dicsérő kommentek: „Outfit nagyon bomba”, „Csodálatos nézel ki Tünde” – írják a követők. Ez a stílusos megjelenés azonban nem az első alkalom, amikor Kiszel Tünde egyszerre elegáns és szexi: korábban már több operalátogatása során mutatott mély dekoltázsos ruhát, miközben a divat világába is finoman illesztette klasszikus kultúra iránti rajongását.

A kép láttán kijelenthetjük, Tünde pontosan tudta, hogyan teremtsen harmóniát elegancia és nőiesség között.

Sorban álltak Kiszel Tünde új naptáráért

A hét híre amúgy az volt - ahogy azt az Origo is megírta -, hogy nem bírta a terhelést Kiszel Tünde honlapja – ilyen érdeklődés még nem volt a naptára iránt! A jubileumi, huszonötödik kiadás bemutatóján hosszú sorok kígyóztak, a rajongók alig várták, hogy személyesen is találkozhassanak a naptárdívával.