A magyar válogatott legédesebb szurkolója: Krausz Gábor kislányát imádja a net

Így szurkolt Hannaróza, Krausz Gábor kislánya. A magyar válogatott kulcsfontosságú mérkőzést játszott Örményország ellen, amely akár a pótselejtezőt érő második hely sorsát is eldönthette. A meccset természetesen Krausz Gábor is figyelemmel kísérte, és korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében megmutatta, hogy nincs egyedül: kislánya, Hannaróza elképesztő energiával buzdította a csapatot.

Mikes Anna és Krausz Gábor

Fotó: Instagram

„Hajrá Magyarország!” – ugrálva biztatta kedvenceit

A tündéri felvételen Hannaróza hatalmas ugrásokkal, teljes átéléssel kiabálta:

Hajrá Magyarország!

miközben Krausz Gábor büszkén mosolygott mellette.

A kommentelők szerint ilyen cukisággal lehetetlen volt nem meccshangulatba kerülni - írja a BORS.

Krausz Gábor kislánya olyan édesen szurkolt, hogy elolvadt a net

Fotó: Képkivágás / Krausz Gábor / Instagram

Krausz Gábor megható pillanatai

A rajongók még hónapokkal később is emlegetik, milyen gyönyörű volt Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője, amely az év egyik legmeghatóbb celebpillanatává vált. A sztárséf akkoriban egy különleges felvételt is megosztott, amelyet sokak szerint az este csúcspontjaként őriztek meg a szívükben.

A Dancing with the Stars színpadán indult közös történetük, majd az Ázsia Expressz közös kalandjai is bizonyították, milyen erős kötelék van köztük. Nem csoda, hogy az esküvő minden apró részletét hatalmas érdeklődés övezte – sok rajongó szerint ritkán látni ennyire őszinte boldogságot és harmóniát egy sztárpár életében.