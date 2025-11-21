Kulcsár Edina feltárta élete legmélyebb titkát – meghitt képek

A történet középpontjában Kulcsár Edina gyerekkori háttere és családja áll, amelyet most először mutatott meg ilyen nyíltsággal. A modell arról mesélt, honnan ered az a rendíthetetlen erő, amellyel a családját és a gyereknevelést szemléli. A videóban bemutatott emlékekből kirajzolódik, hogy a múlt nehézségei mély nyomokat hagytak benne. Mindez most, az ünnepi időszak közeledtével különösen erősen tört a felszínre.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

Mi történt valójában Kulcsár Edina családjában, és honnan ered a titok?

Kulcsár Edina elárulta, hogy édesanyját gyerekként árvaházba adták, ahonnan a 94 éves dédmamája hozta ki és nevelte fel. A szépségkirálynő számára a dédmama mindig is rendkívüli példakép volt, hiszen hatalmas erővel tartotta össze a családot. A modell felidézte azt is, hogy gyerekkorukban sokat nélkülöztek, mégis a szeretet volt a legfontosabb, ami átvitte őket a nehezebb időszakokon.

A történetből kiderül, hogy a nagycsaládi támogatás Edina számára életmentő volt. Édesanyja mindössze tizennyolc évesen várta őt, így a dédmama nélkül elképzelhetetlen lett volna a mindennapi stabilitás.

Ez az érzelmi háttér az oka annak, hogy ma is ennyire fontos számára a család, a gyerekvállalás és a múlt tisztelete. A modell úgy véli, a nélkülözés ellenére boldog gyerekkora volt, amely máig meghatározza az értékrendjét.

A videó célja az volt, hogy megmutassa, milyen háttérből érkezett, és miért tartja olyan nagyra a dédmamáját. A rajongók számára ez közelebb hozta őt, hiszen sokakat érdekelt Kulcsár Edina származása és családja.

A megható karácsonyi emlék pedig még inkább rávilágított arra, milyen erőt adnak neki ezek a gyerekkori történetek – számolt be a Borsonline.hu.

Kulcsár Edina tört-zúzott az otthonában

Pár napja számoltunk be egy megdöbbentő esetről. A szépségkirálynő és celeb-modell kalapáccsal tört és zúzott is a saját konyhájában. Kulcsár Edina és párja, a népszerű G.W.M. nevű rapper meglepő dolog miatt verték szét álomotthonukat.

Kulcsár Edina szexi képekkel forrósítja be a nappalinkat

A híres szépség, Kulcsár Edina ismét letarota a magyar közéletet, amikor menyasszonyi ruhás fotói felkerültek az Instagramra. A szexi és elegáns összeállítások pillanatok alatt vihart kavartak, és a rajongók szinte versengtek a leglelkesebb kommentek megírásában.