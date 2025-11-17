Kulcsár Edina meglepő kijelentést tett a gyerekekről

Kulcsár Edina elárulta, hogy férjével, G.w.M-mel újabb babát szeretnének, annak ellenére, hogy mozaikcsaládjukban már most is hat gyermeket nevelnek. Kulcsár Edina szerint ez „egyáltalán nem sok”, sőt, kimondottan boldoggá teszi őket a nagy család.
Kulcsár Edina az Instagramon elmondta, hogy mindketten két gyereket hoztak előző kapcsolataikból, és két közös gyermekük is van. Újabb posztjában azt is hozzátette: imádja, hogy sokan vannak, és már most a jövő unokáit várja – írja a Bors.
Kulcsár Edina élvezi a családi életet
A bejelentés nagy visszhangot váltott ki, de Edina továbbra is kitart amellett, hogy a gyermekek adják életük legnagyobb örömét, és G.w.M.-mel együtt nyitottak a családbővítésre.
Betegség miatt kényszerült pihenőre
Kulcsár Edina nemrég nyíltan beszélt arról is, hogy az őszi influenza ledöntötte a lábáról.
Családi videó
Kulcsár Edina a nyáron egy videót is megosztott a családjáról.
