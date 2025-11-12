Kunu Márió hazudott a rajongóinak – kiderült, mi volt a lánykérés valódi oka!

Kunu Márió szerelmi élete évek óta lázban tartja a rajongókat. Miután tizenegy év után véget vetett házasságának gyermeke édesanyjával, Kunu Alexandrával, az énekes nem maradt sokáig egyedül. Új párja a nála jóval fiatalabb modell, Czakó Emília, azaz Kávétejszín, akivel mostanra egyre több közös fotót osztanak meg – írja a Bors.

Kunu Márió Zanzibáron készült fotója bejárta a netet – kiderült, az eljegyzés nem volt valódi Fotó: kavetejszinnel - instagram

A pár nemrég Zanzibárra utazott, ahol Emília ujján egy hatalmas eljegyzési gyűrű csillogott. A rajongók gratulációkkal árasztották el őket, ám hamar kiderült: Kunu Márió eljegyzése csak színjáték volt.

Igazából videoklipet forgattunk, ahhoz kellett a gyűrű. Nem volt lánykérés – vallotta be Kunu Márió a Borsnak.

Esküvőről szó sincs – Kunu Márió csak egy klipforgatásról beszélt

A beismerés után sokan csalódottak lettek, hiszen az énekes válása még mindig nem zárult le, miközben már egy új eljegyzés látszatát keltette. Kunu Márió és Kávétejszín kapcsolata azonban tartósnak tűnik, bár esküvő egyelőre nincs tervben.

A zenész arról is beszélt, hogy volt feleségével, Szandival közös gyermekük miatt továbbra is tartják a kapcsolatot, még ha ez sokszor nem is egyszerű.

