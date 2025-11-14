Hírlevél

Rendkívüli

Megrázó videón a szentmártonkátai vonatbaleset, másodperceken múlt 5 ember élete

Tudta?

Megdöbbentő fordulat jön az időjárásban a hétvégén

L L Junior

Titokzatos műtéten esett át L.L. Junior? – a rajongók biztosak benne

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy ártatlannak tűnő fotó is elég volt ahhoz, hogy újra felbolyduljon az internet. L.L. Junior legújabb közös képe Frey Timivel olyan kommentlavinát indított el, amire senki sem számított: a rajongók szerint látványosan megfiatalodott.
L L JuniorFrey TimiplasztikaPlasztikai beavatkozás

A romantikus poszt alá záporoztak a dicséretek, de gyorsan megjelentek a kétkedők is. Többen azt írták, Junior „túl tökéletes”, és biztosan plasztikai beavatkozás áll a háttérben. Mások szerint csak a szerelem teszi ragyogóvá.

L L Junior és Frey Timi, L.LJuniorFreyTimi
L.L. Junior új külseje mindenkit sokkolt:
Fotó: Bors

Forró poszt, csípős kommentek

A kép alatti kommentekben rövid idő alatt vita tört ki. Volt, aki védte, mások pedig támadták a rappert. A Redditen még külön poszt is született, ahol azt találgatták, vajon járt-e plasztikai sebésznél.

Újabb városi legenda?

Bizonyíték nincs, de a pletyka él. Egy dolog biztos: Junior és Timi minden közös fotóval beszédtémát adnak a netezőknek, és ez sem volt kivétel.

A BORS oldalán kiderül, mit mondott Junior a pletykákról!

Ez vajon tényleg igaz? – L.L. Junior és Frey Timi újra együtt?

A két híresség kapcsolata már rég nem csupán magánügy: minden mozdulatukat a nyilvánosság követi. L.L. Junior és Frey Tímea története olyan, mint egy dél-amerikai telenovella – tele szenvedéllyel, féltékenységgel és váratlan fordulatokkal.

Újabb nap, újabb botrány:

Pár nappal ezelőtt L.L. Junior és Frey Timi ismét a figyelem középpontjába kerültek. L.L. Junior ezúttal azzal kavarta fel a netet, hogy biztonsági öv nélkül vezetett, mindezt saját videójában mutatta meg.

 

