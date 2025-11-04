Könnyek a csillogás mögött: Lékai-Kiss Ramóna őszinte vallomása

A Sztárban Sztár zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna ritkán látott őszinteséggel beszélt arról, hogyan küzd meg a reflektorfény és a személyes nehézségek okozta stresszel. A Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött a humor és a csillogás mögött rejtett pillanatairól mesélt, bemutatva, hogyan talál vissza önmagához a családja és barátai támogatásával – írja a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna: a csillogás mögött könnyek is rejtőznek

Ramóna elárulta, hogy a sikertől és a nyilvánosságtól való „elszállás” nem csak a karrierje kezdetén jelentett kihívást, hanem felnőttként is előfordult.

Voltak pillanatok, amikor a negatív kommentek és a folyamatos figyelem miatt annyira magába zuhant, hogy az ágyában, embrió pózban sírt.

Ilyenkor a családja, férje, fia és közeli barátai jelentették számára a biztos pontot, akik segítettek újra összerakni az életét és motivációt adtak:

Mindig van valaki, aki erőt ad és emlékeztet az élet nagyszerűségére, és képes motiválni engem.

