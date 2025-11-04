Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

Lékai-Kiss Ramóna

Könnyek a csillogás mögött: Lékai-Kiss Ramóna őszinte vallomása

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nem rejti véka alá a személyes küzdelmeit. Lékai-Kiss Ramóna arról beszélt, mennyire fontos szerepet játszik a férje és fia támogatása a mindennapjaiban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lékai-Kiss RamónaSztárban Sztár All Starscsaládvallomás

A Sztárban Sztár zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna ritkán látott őszinteséggel beszélt arról, hogyan küzd meg a reflektorfény és a személyes nehézségek okozta stresszel. A Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött a humor és a csillogás mögött rejtett pillanatairól mesélt, bemutatva, hogyan talál vissza önmagához a családja és barátai támogatásával – írja a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna a mélypontjairól tett őszinte vallomást - Fotó: Bors

Lékai-Kiss Ramóna: a csillogás mögött könnyek is rejtőznek

Ramóna elárulta, hogy a sikertől és a nyilvánosságtól való „elszállás” nem csak a karrierje kezdetén jelentett kihívást, hanem felnőttként is előfordult. 

Voltak pillanatok, amikor a negatív kommentek és a folyamatos figyelem miatt annyira magába zuhant, hogy az ágyában, embrió pózban sírt.

Ilyenkor a családja, férje, fia és közeli barátai jelentették számára a biztos pontot, akik segítettek újra összerakni az életét és motivációt adtak: 

Mindig van valaki, aki erőt ad és emlékeztet az élet nagyszerűségére, és képes motiválni engem.

Balhé a stúdióban

Korábban az Origo beszámolt Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia csípős vitájáról a Sztárban Sztár All Stars adásában. Az élő adás rögtönzött színházzá változott, ahol a főszerepet a két női zsűritag balhéja vitte.

Ezért nincsen második gyereke Ramónának

Többször is találgatták már az emberek, hogy újra várandós lehet-e Lékai-Kiss Ramóna, ha pedig kiderült, hogy nem, sokan kérdezték az okát. A műsorvezető nemrég elmondta, mennyire fájó téma ez számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!