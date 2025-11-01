Hírlevél

Liptai Claudia

Szívszaggató, Liptai Claudia ezért nem jár temetőbe

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A színésznő megindító posztban beszélt arról, miért nem jár temetőbe. Liptai Claudia mindenszentek napján őszintén beszélt arról, miért nem tudja magát rávenni arra, hogy kilátogasson szerettei sírjához.
Liptai Claudiaemlékszínésznőmindenszentek

Liptai Claudia érzelmes bejegyzésben árulta el, hogy miért nem jár évek óta temetőbe. A színésznő azt is elárulta, hogyan emlékezik elhunyt szeretteire – írja a Bors

Liptai Claudia ezért nem jár temetőbe
Fotó: Bors

„Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához és a nagypapához. Talán pont ezért képtelen vagyok rá, hiszen most már 16 éve ő is ott nyugszik” – írta. 

Liptai Claudia más módon őrzi szerettei emlékét 

„Az én halottaim a lelkemben mindannyian élők. Talán, ha ott állnék, túlságosan arcul csapna a valóság. Én így dolgozom fel” – fogalmazott. 

Karrierjéről beszélt őszintén a sztár 

Liptai Claudia elárulta, hogy pályája elején több filmben is kevés ruhában vagy anélkül szerepelt, most azonban egy egészen más oldalát mutathatja meg. Új oldalát mutathatja meg a nézőknek Liptai Claudia, akit jövőre a Hogyan tudnék élni nélküled? második részében láthat a közönség. A színésznő bevallotta, korábban úgy érezte, a filmvilág nem mindig hordozta a tenyerén, ezért most különösen nagy öröm számára ez az új lehetőség. 

 

