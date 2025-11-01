Szívszaggató, Liptai Claudia ezért nem jár temetőbe

Liptai Claudia érzelmes bejegyzésben árulta el, hogy miért nem jár évek óta temetőbe. A színésznő azt is elárulta, hogyan emlékezik elhunyt szeretteire – írja a Bors.

Liptai Claudia ezért nem jár temetőbe

Fotó: Bors

„Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához és a nagypapához. Talán pont ezért képtelen vagyok rá, hiszen most már 16 éve ő is ott nyugszik” – írta.

Liptai Claudia más módon őrzi szerettei emlékét

„Az én halottaim a lelkemben mindannyian élők. Talán, ha ott állnék, túlságosan arcul csapna a valóság. Én így dolgozom fel” – fogalmazott.

Karrierjéről beszélt őszintén a sztár

Liptai Claudia elárulta, hogy pályája elején több filmben is kevés ruhában vagy anélkül szerepelt, most azonban egy egészen más oldalát mutathatja meg. Új oldalát mutathatja meg a nézőknek Liptai Claudia, akit jövőre a Hogyan tudnék élni nélküled? második részében láthat a közönség. A színésznő bevallotta, korábban úgy érezte, a filmvilág nem mindig hordozta a tenyerén, ezért most különösen nagy öröm számára ez az új lehetőség.