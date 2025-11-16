Liptai Claudia vallomása mindenkinek könnyeket csalt a szemébe

Az ünnepek közeledtével sokan meglepődve figyelték, hogy Liptai Claudia már most teljes erővel hangolódik a karácsonyra. A csinos műsorvezető közösségi oldalán vallotta be, hogy korábban maga sem értette azt a belső késztetést, ami miatt egyre előbb kezdi a készülődést, most azonban őszintén feltárta ennek az okát - írja a Bors.

Liptai Claudia Instagramon árulta el, miért kezdte korán a készülődést

Fotó: MW Bulvár

Elmondása szerint gyerekkora egyáltalán nem volt békés, különösen az ünnepek időszaka töltötte el félelemmel. A posztjában arról írt, hogy kisgyermekként eleinte ő is izgatottan várta a karácsonyt, ám az évek múlásával a meghittség helyét egyre inkább feszültség és rettegés vette át. Ez a tapasztalat annyira mély nyomot hagyott benne, hogy felnőttként próbálja pótolni mindazt, amit akkor nem kapott meg.

Instagram-bejegyzésében azt is elárulta, hogy érdi cukrászdáját már ünnepi pompába öltöztette, és apró meglepetéssel is várja az odalátogatókat. Követői meghatottan és nagy empátiával reagáltak a vallomásra.

Miért kezdte ilyen korán a karácsonyi készülődést Liptai Claudia?

Claudia szerint nagyon egyszerű a magyarázat: felnőttként igyekszik megteremteni és meghosszabbítani azt a békét és ünnepi hangulatot, amelyet gyerekkorában nem élhetett át. A hosszabbra nyújtott adventi időszak számára gyógyulási folyamat is, mert így tudja pótolni azokat a boldog pillanatokat, amelyeket akkor nem kaphatott meg.

Hogyan hat Liptai Claudia döntése a környezetére?

A műsorvezető példája szemmel láthatóan pozitív hatással van a követőire is. Többen írták neki, hogy inspirálónak tartják őszinte megnyilatkozását, és szerintük a karácsonyi szezont valóban nem lehet elég korán megnyitni.

