Liptai Claudia bejelentése után elszabadult a kommentcunami!

Liptai Claudia ismét gondoskodik a jókedvről a Sztárban Sztár színpadán: november 9-én a zsűri különleges ABBA-produkcióval lép fel az élő show-ban. A műsorvezető-színésznő már ízelítőt is mutatott a próbákból, ahol Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András is együtt készült vele a fergeteges extra előadásra – írja a Bors.

Liptai Claudia és a Sztárban Sztár zsűrije ABBA-produkcióval készül – a rajongók már most imádják! Fotó: MW Bulvár

Liptai Claudia szerint a Sztárban Sztár ABBA-produkciója vissza nem térő pillanat lesz

„Ha nevetni akartok, ha látni akarjátok, ahogy a zsűri teljesen új oldalát mutatja, nézzétek vasárnap este a műsort” — mondta Liptai Claudia, aki az egyik ABBA-tagként lép majd színpadra. A rajongók kommentáradata sem maradt el: „Ez oltári jó lesz!”, „Szerintem fetrengünk majd a röhögéstől!” – írják lelkesen a közösségi oldalakon.

A Sztárban Sztár All Stars tizedik élő adása tehát nemcsak a versenyzőkről szól majd, hanem erről az egyszeri, megismételhetetlen produkcióról is, amelyről garantáltan mindenki beszélni fog.

