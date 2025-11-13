Liptai Claudia bejegyzésétől mindenki elpirul – videó

Liptai Claudia a múltidézés jegyében közzétett a közösségi oldalán egy vidám, de kissé pikáns felvételt, amelyen a korábban népszerű játékshow-műsorban, az Activityben vett részt.

Liptai Claudia az Activity műsorvezetője is volt

Fotó: MW Bulvár

A videóban a gyönyörű színésznő olyan pantomimmal szórakoztatja közönségét, amelyből egyértelműen érződik a kihívás és a jókedv. A felvételen Claudia teljes beleéléssel pantomimezik, mire Till Attila nevetve vágja rá a megfejtést – írja a Bors.

Liptai Claudia ugyanúgy szórakoztat

A videó azonnal felrobbantotta a kommentmezőt – akár csak pár napja a Sztárban Sztár zsűrizőjeként tett bejegyzése: rajongók százai nosztalgiáztak, mások egyszerűen csak jókat derültek a humoros szituáción.

A TV2 népszerű műsorvezetőjének bejegyzése remekül példázza, hogy a sztár ma is ugyanazzal a természetességgel és öniróniával szórakoztat, mint pályája kezdetén.

A műsor maga évtizedes múltra tekint vissza: az Activity több mint 20 éves televíziós játékshow, amelyet 2001–2007 között Szulák Andrea vezetett a TV2-n, majd 2016-ban Liptai Claudia is műsorvezetőként csatlakozott – akkor már második gyermekét várva.

Liptai három örömhíre

Amúgy a csinos színésznő a közelmúltban három örömhírt is megosztott a nyilvánossággal, amiről az Origo is írt.