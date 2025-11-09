Megdöbbentő felvétel: videóval buktatta le L.L. Juniort a barátnője

L.L. Junior ismét a közösségi média célkeresztjébe került. A zenész figyelmetlensége villámgyorsan bejárta az internetet, miután egy Instagram-sztoriban maga osztotta meg, amint vezet — csakhogy a biztonsági öv ezúttal kimaradt. A felvételen jól látszik, hogy a volánnál ül, miközben barátnője, Frey Timi hozzá bújik, és nevetgélnek, mintha minden a legnagyobb rendben volna – írja a Bors.

L.L. Junior és Frey Timi — a zenész biztonsági öv nélkül vezetett, miközben barátnője vidáman nevetett mellette.

L.L. Junior saját videójával verte ki a biztosítékot

A helyzet különösen visszás, mivel a pár épp G.w.M-hez és Kulcsár Edinához tartott, amikor a videó készült. A Redditen és a kommentmezőkben percek alatt elszabadultak az indulatok: sokan emlékeztették Juniort a korábbi tragédiára, amikor autóbalesetben elveszítette kisfiát. „Ez gyomorforgató, ez a legalja mindennek” — írta egy hozzászóló.

Mások szerint a rendőrségnek hivatalból kellene eljárnia, hiszen a bizonyítékot maga az énekes tette közzé. Többen ironikusan megjegyezték: „A rendőrség imádja az ilyen sztorikat, hiszen minden bizonyíték megvan.”

