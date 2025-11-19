Hálószobatitkok és botrányos sorok: L.L. Junior és Frey Timi mindent bevallott

Hírlevél

Hajdú Péter legújabb adásában ismét felizzott a levegő: a műsor vendégei ezúttal Frey Timi és L.L. Junior, akik kendőzetlen őszinteséggel meséltek a kapcsolatuk legviharosabb pillanatairól. A rapper neve természetesen a stúdióban is központi téma lett.
L L JuniorFrey TimiHajdú Péter

L.L. Junior és a táncosnő kapcsolatát eddig is sokan egy érzelmi hullámvasúthoz hasonlították, és valóban: megcsalás, kibékülés, szakítás és drámai újrakezdés is szerepelt már a történetben. A pár néhány hete azonban csendesebb, harmonikus időszakot él, amit jól jelez, hogy kéz a kézben érkeztek Hajdú Péter műsorába - írja a BORS.

L.L Junior és Frey Timi, L.LJuniorFreyTimi
Frey Timi és L.L. Junior
Fotó: Bors

A friss előzetesből kiderült, hogy a rapper egy videóklip forgatásán figyelt fel Timire, aki akkor még azt sem tudta, ki az a Lesi László, és mit takar a Ragamoffin világa.

L.L. Junior és a provokatív párosjáték

A műsorban Hajdú Péter egy pikáns párkapcsolati játékra invitálta őket, ahol olyan kérdések is elhangzottak, mint: „Ki kezdeményez a hálószobában?” A szerelmesek ebben nem jutottak dűlőre, mert mindketten a másikat jelölték meg. Junior nevetve reagált:

Hát, nem hagysz élni! Nézd, mennyit fogytam!

– viccelődött a rapper, aki láthatóan jól szórakozott a szókimondó játék során.

„Már az utcán is megállítják őket” – Frey Timi szülei a középpontban

Nem kerülhette el a téma L.L. Junior FREY TIMI című dalát sem, amely jócskán tartalmaz provokatív sorokat. A műsorvezető arra is rákérdezett, hogyan reagáltak Timi szülei a kisvárosi Mezőberényben, ahol mindenki ismer mindenkit.

Apa teljesen el volt hűlve… Már a postán, a pékségben is ezzel állítják meg őket. Ekkor érezték, hogy ez már komolyabb, mint gondolták

– vallotta be Timi.

Titokzatos műtéten esett át L.L. Junior?

Egy ártatlannak tűnő fotó is elég volt ahhoz, hogy újra felbolyduljon az internet. L.L. Junior legújabb közös képe Frey Timivel olyan kommentlavinát indított el, amire senki sem számított: a rajongók szerint látványosan megfiatalodott.

 

