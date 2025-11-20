Sokk! L.L. Junior elárulta, mennyire gazdag Frey Timi

Hírlevél

A Beköltözve Hajdú Péterhez friss előzetese több meglepő részletet árult el a rapper és párja kapcsolatáról. A videóban L.L. Junior és Frey Tímea őszintén beszélnek a pénzről, a családi háttérről és a köztük lévő dinamikáról.
L L JuniorkapcsolatFrey TimipénzHajdú Péter

A műsor előzetesében L.L. Junior viccesen jegyezte meg, hogy Frey Timi családjának „nagyon sok pénze van”, és még Hajdú Péter sem látott ilyet. Tímea ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szereti a pénzről való beszélgetést, és sosem volt elrontva – egyszerűen csak mindent megkapott gyerekként.

L L Junior és Frey Tímea
L.L. Junior és Frey Tímea
Fotó: Youtube / képkivágás

L.L. Junior tagadja, hogy pénz lenne a kapcsolat középpontjában

A rapper szerint a pénz soha nem téma köztük, és nevetve állította: 

Ha valaki a pénzért van a másikkal, az én lennék.

A pár boldognak tűnik, és Junior szerint ez az egyetlen, ami számít.

Hajdú Péter: „Boldogok, és ez a lényeg”

Hajdú Péter a saját tapasztalatát is megosztotta, és kiemelte: egy tehetős ember életéhez a múltja is hozzátartozik, és nem kizárt, hogy nagy korkülönbséggel is harmonikus kapcsolat működjön. 

A teljes cikket a BORS oldalán tudja elolvasni! 

Hálószobatitkok és botrányos sorok

L.L. Junior és a táncosnő kapcsolatát eddig is sokan egy érzelmi hullámvasúthoz hasonlították, és valóban: megcsalás, kibékülés, szakítás és drámai újrakezdés is szerepelt már a történetben. A pár néhány hete azonban csendesebb, harmonikus időszakot él, amit jól jelez, hogy kéz a kézben érkeztek Hajdú Péter műsorába.

Titokzatos műtéten esett át L.L. Junior?

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy egy ártatlannak tűnő fotó is elég volt ahhoz, hogy újra felbolyduljon az internet. L.L. Junior legújabb közös képe Frey Timivel olyan kommentlavinát indított el, amire senki sem számított: a rajongók szerint látványosan megfiatalodott.

 

 

