Sokk! L.L. Junior elárulta, mennyire gazdag Frey Timi

A műsor előzetesében L.L. Junior viccesen jegyezte meg, hogy Frey Timi családjának „nagyon sok pénze van”, és még Hajdú Péter sem látott ilyet. Tímea ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szereti a pénzről való beszélgetést, és sosem volt elrontva – egyszerűen csak mindent megkapott gyerekként.

L.L. Junior és Frey Tímea

Fotó: Youtube / képkivágás

L.L. Junior tagadja, hogy pénz lenne a kapcsolat középpontjában

A rapper szerint a pénz soha nem téma köztük, és nevetve állította:

Ha valaki a pénzért van a másikkal, az én lennék.

A pár boldognak tűnik, és Junior szerint ez az egyetlen, ami számít.

Hajdú Péter: „Boldogok, és ez a lényeg”

Hajdú Péter a saját tapasztalatát is megosztotta, és kiemelte: egy tehetős ember életéhez a múltja is hozzátartozik, és nem kizárt, hogy nagy korkülönbséggel is harmonikus kapcsolat működjön.

