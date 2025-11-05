Lola őszintén vallott a szülésről és az anyaság első heteiről

Az újdonsült édesanya élete legboldogabb és egyben legpörgősebb időszakát éli. Lola a terhesség örömeiről és nehézségeiről is megosztott részleteket, most pedig a szülés megható pillanatairól vallott. Elmondta, hogy a várandósság utolsó heteiben izgatottan készült kislánya érkezésére, és ma már minden nap hálát ad azért, hogy egészséges és boldog édesanya lehet.

Lola

Lola a szülésről és terhességről mesélt

Lola korábban sem titkolta, mennyire vágyott az anyaságra. A terhesség időszaka tele volt várakozással és szeretettel, miközben az énekesnő a rajongóival is megosztotta örömét. A hot! magazinnak most elmondta, hogy a szülés előtti napokban már érezte, hamarosan kezdetét veszi élete legmeghatározóbb szerepe.

A szülésről beszélve Lola elárulta, hogy óriási szerencséje volt, és minden a legnagyobb rendben zajlott. Bár a pillanat izgalmas és fárasztó volt, a kislánya érkezése mindent felülírt. Az énekesnő arról is mesélt, hogy a férje végig mellette volt, támogatva minden lépésben.

Bár az énekesnő számára minden új, mégis természetesen találja meg az egyensúlyt az anyaság és a zene világa között. Kiemelte, hogy a családja mindenben támogatja, és most minden idejét a kislányának szenteli.

Nagyon jól vagyunk! Mielőtt megszületett a kislányom, szinte mindenhol azt olvastam, hogy az első időszak pokoli lesz, és az új élethelyzettől teljesen elhagyom majd magam. Nem akarom elkiabálni, de egyelőre ez nem következett be

– vallotta be Lola.

Lola megmutatta kislányát

Lola hosszú idő után először engedett betekintést abba az életébe, amely az utóbbi hónapokban a legnagyobb örömöt hozta számára. A boldogságát eddig diszkréten őrző énekesnő most megmutatta, milyen érzés számára az anyaság.