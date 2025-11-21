Lola kemény kritikát kapott a szülés után az anyaságáról

Az énekesnő, Lola, a szülés után is aktív maradt a közösségi felületein, ahol naponta oszt meg pillanatokat a kislányával töltött időből. A rajongók közül azonban többen úgy érezték, nem teljes képet mutat az anyaság mindennapjairól. Egy kritikus komment váltotta ki a legnagyobb hullámokat, amely a posztok hitelességét kérdőjelezte meg. Lola végül reagált, és egyértelművé tette, hogyan látja saját anyaságát.

Lola

Fotó: Mediaworks archív

Mi történt Lolával a szülés után, és mi váltotta ki a felháborodást?

A friss posztokban Lola gyakran mutatja meg a gyermekével közös pillanatokat, ami sok követőjét lelkesíti. Ám egyesek szerint túl tökéletes képet festett, ezért kritika érte, miszerint nem beszél eleget a nehezebb napokról. A kommentek között akadt egy különösen éles megjegyzés is, amely szerint az anyaság nem csak „cukormáz”, és ezt a véleményt többen támogatták. A helyzet gyorsan felforrósodott, és Lola végül úgy döntött, reagál a bántó sorokra.

Lola először mutatta meg kislányát, majd hihetetlen dolog történt!

Az énekesnőt nem először éri támadás: a terhessége alatt is kapott bántó megjegyzéseket. Ezúttal azonban arról szólt a diskurzus, hogy teljes képet mutat-e a mindennapjairól.

Lola egyértelművé tette, hogy bár valóban főként pozitív pillanatokat oszt meg, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének nehezebb napjai. Úgy érzi, friss anyaként joga van ahhoz, hogy a szépségekről beszéljen, különösen úgy, hogy Lola gyermeke csak egy hónapja született, és az élete most telt meg új harmóniával

– olvasható a BORS cikkében.

Hogyan alakult Lola magánélete, és mit tudni a párjáról és családjáról?

A nyilvánosság 2024-ben hallott először Lola férjéről, aki civilként dolgozik és kerüli a reflektorfényt. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult: 2025 márciusában az énekesnőt eljegyezték, ő pedig boldogan mondott igent. Nem sokkal később jött az újabb örömhír – Lola a szülés után kislányt üdvözölhetett, akinek érkezése bearanyozta a mindennapjait. Az énekesnő úgy döntött, gyermekét védi a nyilvánosságtól, és csak annyit árul el róla, amennyit szükségesnek érez.